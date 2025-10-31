"Lo sport fortifica, lo studio nobilita": via al countdown

Grande attesa per scoprire i nominativi di chi si aggiudicherà una delle quattordici "borse di studio/gift card" del valore di Euro 250.00 cad. che saranno assegnate a Bra nella splendida cornice del Teatro Boglione Politeama sabato 9 novembre alle 17.

Il longevo evento progettuale "Lo sport fortifica, lo studio nobilita" è volto a premiare gli studenti della provincia di Cuneo che sull'anno scolastico 2023/24 si son particolarmente distinti nello sport e nello studio e vedrà in campo il team dirigente ed i tanti volontari di AIDO Sezione Provinciale di Cuneo, del Gruppo Intercomunale di Bra e della Angiolina Costantino UNVS APS che da tempo operano in sinergia e facendo rete rendono fattibile un'iniziativa a sostegno dei giovani e delle famiglie in un contesto sociale e comunitario.

Ben 125 le domande di partecipazione, un autentico successo che di anno in anno va' a crescere ed avvalorare un'iniziativa supportata dalla Fondazione CRC con la positiva collaborazione dell'amministrazione comunale di Bra e l'affiancamento di MIM, La Stampa Cuneo ed il CSV Cuneo.

"Stiamo lavorando per regalare agli studenti della "Granda" un momento che metterà in luce eccellenze umane che meritano attenzione e visibilità e mai come quest'anno siamo particolarmente soddisfatti per la grande risposta di adesione all'iniziativa progettuale visto anche la preziosa opera di divulgazione al mondo della cultura provinciale dell'Ufficio Scolastico Educazione Fisica - Ministero dell'Istruzione e del Merito di Cuneo con a capo la Coordinatrice Marita Giubergia a cui va' la nostra riconoscenza e stima" - dice il Presidente AIDO Gruppo Intercomunale di Bra, Langhe e Roero Gianfranco Vergnano a cui fa eco il Presidente Giuseppe Gandino della Angiolina Costantino UNVS APS - "L'idea progettuale giunta alla 18.ma edizione ha visto nel corso degli anni centinaia di ragazzi che hanno dato evidenza di capacità e giusto equilibrio all'impegno nello studio ed alla determinazione nella pratica dello sport, con la cerimonia di premiazione nello splendido Teatro Boglione Politeama si andrà così a significare l'attenzione che la città di Bra vuole riconoscere al mondo studentesco giovanile"

"AIDO vuole anche quest'anno portare una riflessione di tutela e prevenzione ad un SI ad un gesto d'amore forte del motto "+ Sport è Vita" e nel ringraziare la sempre attiva Angiolina Costantino UNVS APS ed il grande dinamismo del Gruppo Intercomunale di Bra, Langhe e Roero, come Sezione Provinciale di Cuneo unitamente alle realtà di Bagnolo Piemonte/Barge e Valle Po nonché Saluzzo, Piasco e Valle Varaita, saremo parte partecipe dando ricordo alle tante persone legate in modo diverso al "dono", in particolare a Fabio Bosco, Piera Lusso, Giovanni Lamberti, Carla Gaveglio e Caterina Nucci Marengo, che hanno reso evidente l'importanza di un atto generoso, altruista ed anonimo per regalare una speranza ai tanti pazienti in lista d'attesa per un trapianto" - conclude Enrico Giraudo Presidente AIDO della "Granda".



