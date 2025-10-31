In occasione del Giubileo della Gioventù, giovedì 30 ottobre, ha debuttato l’Orchestra Nazionale dei Licei Musicali, un progetto nato dalla precisa volontà del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, di valorizzare i giovani talenti musicali del nostro Paese.

La Fondazione Uto Ughi, che ha siglato un protocollo d’intesa con il Ministero e presiede il Comitato Tecnico Scientifico del progetto, è stata direttamente coinvolta nelle celebrazioni del Giubileo dei Giovani tenutesi in Sala Nervi, in Vaticano.

L’Orchestra ha debuttato sotto la direzione dei Maestri Petrolo e Genuini, con Uto Ughi nel ruolo di Direttore Artistico.

La Vicepresidente della Fondazione e del progetto, Natascia Chiarlo, ha diretto l’“Ave Verum Corpus” per coro e orchestra alla presenza del Santo Padre, in un momento di intensa emozione e profonda spiritualità.

Per l’occasione, Natascia Chiarlo ha voluto coinvolgere il Coro Milanollo di Savigliano, fondato nel 1975 da Sergio Chiarlo, portando così un contributo significativo della nostra provincia a un evento di straordinaria rilevanza artistica e simbolica.

Sono stati inoltre coinvolti il Coro Diapason di Roma e l’Accademia AIMART di Roma