Saluzzo celebra martedì 4 novembre la Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate

Martedì 4 novembre il Comune di Saluzzo celebra la Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate, in occasione del 107° anniversario della fine della Prima guerra mondiale.
Le celebrazioni si terranno alle 10:30 in piazza Vittorio Veneto (davanti alla stazione dei treni), con l'alzabandiera e la deposizione della corona d'alloro al monumento dei Caduti di tutte le guerre.
All'evento parteciperanno le associazioni combattentistiche e d'arma del territorio, oltre agli studenti dell'Istituto comprensivo "Rosa bianca", che interverranno durante la cerimonia.
Il sindaco Franco Demaria invita tutti i saluzzesi a partecipare alla celebrazione e a esporre il Tricolore sui balconi e dalle finestre, in segno di condivisione della ricorrenza nazionale.
Per l'occasione, l'Amministrazione ha scelto di citare le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Ora più che mai i simboli della Repubblica Italiana, in cui gli italiani si riconoscono, ci inducono a riflettere sull'importanza della libertà, della democrazia, sul valore dei diritti dell'uomo, primo dei quali il diritto a vivere in pace".