Eventi | 31 ottobre 2025, 14:14

Saluzzo celebra martedì 4 novembre la Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate

In piazza Vittorio Veneto alzabandiera e deposizione della corona al monumento dei Caduti. Il sindaco Demaria invita tutta la città a partecipare

Martedì 4 novembre il Comune di Saluzzo celebra la Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate, in occasione del 107° anniversario della fine della Prima guerra mondiale.

Le celebrazioni si terranno alle 10:30 in piazza Vittorio Veneto (davanti alla stazione dei treni), con l'alzabandiera e la deposizione della corona d'alloro al monumento dei Caduti di tutte le guerre.

All'evento parteciperanno le associazioni combattentistiche e d'arma del territorio, oltre agli studenti dell'Istituto comprensivo "Rosa bianca", che interverranno durante la cerimonia.

Il sindaco Franco Demaria invita tutti i saluzzesi a partecipare alla celebrazione e a esporre il Tricolore sui balconi e dalle finestre, in segno di condivisione della ricorrenza nazionale.

Per l'occasione, l'Amministrazione ha scelto di citare le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Ora più che mai i simboli della Repubblica Italiana, in cui gli italiani si riconoscono, ci inducono a riflettere sull'importanza della libertà, della democrazia, sul valore dei diritti dell'uomo, primo dei quali il diritto a vivere in pace".

redazione

