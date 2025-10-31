Valle Stura, tra lana e comunità: novembre di eventi e tradizioni

Novembre si annuncia ricco di appuntamenti in Valle Stura, tra mercati dedicati ai saperi artigianali e momenti di cultura e condivisione nella suggestiva yurta di Aisone.

Protagonista del mese è la Lana Circolare, progetto dell’Ecomuseo della Pastorizia, che promuove la valorizzazione della pecora sambucana e dei suoi prodotti. I manufatti realizzati al 100% in lana naturale saranno presenti alle principali fiere autunnali: sabato 8 e domenica 9 novembre a Caraglio per la manifestazione “Di filo in filo” e dal 14 al 16 novembre a Borgo San Dalmazzo per il WOW – Winter Outdoor Festival. Un’occasione per scoprire filati, capi e accessori che uniscono tradizione, sostenibilità e creatività. (Maggiori informazioni su www.ecomuseopastorizia.it/lana-circolare)

Intanto ad Aisone continuano le attività nella “Yurta di Comunità”, il piccolo ma accogliente spazio di incontro immerso nella natura della località Pilun. Dopo i primi appuntamenti di ottobre, il calendario di novembre propone due serate in Crusà (Via Roma, 49A):

Venerdì 7 novembre alle ore 21, la proiezione del documentario “Sui miei passi. Viaggio nell’altro Afghanistan” di Eloise Barbieri, un racconto intenso che porta il pubblico tra i nomadi kirghizi del Pamir, nel cuore più autentico e remoto dell’Asia centrale.

Sabato 22 novembre alle ore 21, spazio alla musica con il concerto di Lindal, duo formato da Chiara Cesano (violino) e Roberto Avena (fisarmonica), che intreccia melodie occitane e suggestioni elettroniche in un viaggio sonoro poetico e originale.

Il progetto della yurta è promosso dal Comune di Aisone, in collaborazione con l’Unione Montana Valle Stura e la Pro Loco Aisone, con il contributo della Fondazione CRC.

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti, nel segno della condivisione e della scoperta del territorio.