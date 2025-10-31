Separazione carriere, Forza Italia Mondovì: “Una vittoria storica per la giustizia e per il garantismo”

Riceviamo e pubblichiamo:

Il Segretario Cittadino di Forza Italia Mondovì, Giampiero Caramello, esprime grande soddisfazione per l’approvazione definitiva del disegno di legge costituzionale sulla separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente, un obiettivo che il partito azzurro sostiene da sempre come pilastro di una giustizia più equa, efficiente e garantista.

“Si tratta di una riforma di portata storica – dichiara Caramello – che riafferma i principi di equilibrio e di terzietà nel sistema giudiziario, garantendo maggiore chiarezza dei ruoli e tutela dei diritti dei cittadini. Questo è un punto che aveva a cuore il Nostro Presidente Silvio Berlusconi e Forza Italia è sempre stata in prima linea su questo tema. Oggi possiamo finalmente vedere concretizzarsi un impegno di lungo corso.”

Il Segretario cittadino rivolge inoltre un sentito ringraziamento all’On. Enrico Costa, deputato monregalese che da decenni si batte con competenza, passione e coerenza per questa riforma: “Enrico Costa ha dedicato una parte importante della Sua attività parlamentare a questa battaglia di civiltà giuridica. La Sua determinazione, unita alla visione riformista di Forza Italia, ha contribuito in modo decisivo al raggiungimento di questo traguardo. A Lui va il nostro riconoscimento e la nostra gratitudine.”

Conclude Caramello: “Questa riforma rappresenta una vittoria della buona politica e del senso delle istituzioni. È la prova che la perseveranza, la competenza e la serietà nel perseguire le riforme possono dare frutti concreti per il bene del Paese. D’ora in avanti i nostri sforzi saranno concentrati sulla campagna referendaria per spiegare a più cittadini possibili le ragioni del Sì circa questa storica riforma”.





