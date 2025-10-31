Saluzzo, al liceo Classico Bodoni arriva un percorso di potenziamento medico-scientifico

Dal prossimo anno ci sarà un nuovo percorso di potenziamento medico-scientifico al Liceo Classico “ Bodoni” di Saluzzo.

L'istituto annuncia con entusiasmo laa nuova proposta di approfondimento medico-scientifico dedicata al Liceo Classico, pensato per ampliare l’offerta formativa e rispondere alle esigenze degli studenti.

Nasce dalla constatazione che, soprattutto negli ultimi anni, una parte significativa dei diplomati al liceo classico intraprende studi in medicina o in professioni sanitarie. La scelta si sviluppa quindi dall’esigenza di coniugare la tradizione umanistica del liceo con un percorso scientifico capace di offrire agli studenti strumenti concreti per affrontare studi universitari nel settore medico-sanitario.

L’approfondimento medico-scientifico rappresenterà una novità opzionale, che gli studenti potranno scegliere senza alcun obbligo, con un programma studiato per integrare le materie umanistiche e una preparazione scientifica mirata.

Prevede due principali ambiti di intervento:

· nel biennio: potenziamento delle materie legate all’acronimo inglese STEM (science, technology, engineering and mathematics) erogato in una sesta ora settimanale, per consolidare le competenze scientifiche di base.

· nel triennio: un ciclo annuale di 33 ore dedicate a un percorso integrato che comprende:

o l’introduzione alla storia della medicina, con particolare attenzione al latino e al greco medico;

o alcune lezioni propedeutiche all’insegnamento della medicina (Matematica, Fisica, Chimica e Biologia);

o un ciclo di interventi da parte di medici, che offriranno testimonianze pratiche e consigli per l’orientamento universitario.

L’idea, proposta dal Dirigente Scolastico Davide Laratore dopo attenta considerazione delle esigenze del liceo e del profilo dei nostri studenti, è stata accolta dal Collegio Docenti del 27 ottobre.

Mira a rafforzare la vocazione del liceo classico come istituto di eccellenza, in grado di integrare saperi umanistici e scientifici, e fornire ai nostri ragazzi una preparazione completa e competitiva per il futuro accademico.