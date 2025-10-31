 / Sport

Sport | 31 ottobre 2025, 10:55

SCI DI FONDO / Carollo e Romano in Finlandia con la squadra A azzurra

A Muonio, tra il 2 ed il 17 novembre, lo stage di allenamento

Sarà la finlandese Muonio ad ospitare tra il 2 ed il 17 novembre lo stage di allenamento della squadre A azzurra di fondo in vista della stagione olimpica che proporrà la prima tappa di Coppa del Mondo sempre in Finlandia, a Ruka, tra il 28 ed il 30 novembre.

Il tecnico responsabile Markus Cramer ha previsto la partecipazione di 14 atleti, otto uomini e sei donne.

Federico Pellegrino guiderà il gruppo maschile composto anche da Michael Hellweger, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Martino Carollo e Lorenzo Romano, mentre il sestetto femminile potrà contare su Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Federica Cassol, Nadine Laurent, Iris De Martin Pinter e Maria Gismondi.

cs

