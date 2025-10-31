VOLLEY MASCHILE A3 / Monge-Gerbaudo Savigliano cerca riscatto a San Donà: trasferta veneta per voltare pagina

Dopo un inizio di stagione difficile e con tantissima voglia di voltare pagina subito, il Monge-Gerbaudo Savigliano si appresta a inaugurare il mese di novembre con la seconda trasferta dell’anno. I biancoblù, infatti, saranno impegnati domenica 2 alle 16 al PalaBarbazza, casa del Personal Time San Donà di Piave, per la terza giornata del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca 2025/26.

L’avversario

I piemontesi si troveranno di fronte un avversario che, proprio come loro, cerca riscatto. Già, perché anche i veneti sono reduci da un ko: il 3-1 patito in trasferta sul campo di Mirandola, in un match che i ragazzi di Rigamonti hanno approcciato con veemenza, vincendo nettamente il primo set (19-25), prima di cedere nei tre parziali successivi. I biancazzurri sono comunque una squadra in forma, come dimostrato dal netto successo ottenuto al debutto, quando s’imposero 3-1 contro il Trebaseleghe, grazie anche al prezioso contributo del PalaBarbazza, senza dubbio “l’uomo in più” per i veneti. Tra i loro punti di forza in campo, invece, spicca il contributo realizzativo di Marco Fedrici, partito fortissimo in questo inizio di stagione: 27 punti nella prima dell’anno e 23 alla seconda, nonostante la sconfitta, per un totale di ben 50 in appena due incontri. Sarà questa, quindi, l’arma in più dei veneziani, che il muro e la difesa saviglianesi dovranno essere bravi a limitare.

Monge-Gerbaudo Savigliano

Reduci da due sconfitte per 3-0 senza set vinti, ma condizionate anche da alcune assenze, i piemontesi hanno lavorato in settimana ricercando la giusta serenità per arrivare preparati all’appuntamento veneto. Coach Simone Serafini lascia da parte il passato recente: “Della partita con Mantova c’è poco da commentare, perché non siamo stati all’altezza della situazione. In questi casi c’è solo da resettare e ritornare a lavorare. In settimana, abbiamo parlato con i ragazzi e con lo staff e abbiamo individuato le situazioni più critiche che dobbiamo senza dubbio migliorare, anche e soprattutto in termini numerici. Non dobbiamo lavorare di più, perché abbiamo lavorato tanto nelle scorse settimane, ma dobbiamo farlo meglio, pensando un allenamento alla volta. Lo stesso approccio andrà applicato anche domenica, contro una squadra che sicuramente ci costringerà a una battaglia sportiva in cui dovremo stare agganciati al match. Quest’anno tutte le gare saranno così: dovremo sempre entrare in campo consci del fatto che ci sarà da soffrire insieme, pallone dopo pallone e punto dopo punto, per cercare di arrivare a 25 prima dell’avversario di turno”.

I precedenti

“Due vecchi nemici”. O meglio, avversari. Così si possono definire Personal Time e Monge-Gerbaudo, che si incroceranno per la decima volta nella loro storia. Le due compagini, infatti, non hanno mai smesso di fronteggiarsi, sin dalla prima stagione in Serie A3 di Savigliano, nel 2021/22. Agli otto testa a testa in regular season, poi, si aggiunge una gara storica: quella valida per i quarti di finale della Del Monte Coppa Italia A3 2023/24, che gli allora ragazzi di Simeon vinsero 3-2 raggiungendo un’indimenticabile qualificazione alla final four. Il bilancio complessivo parla decisamente cuneese: 7 vittorie a 2, con i veneti che vorranno iniziare domenica a invertire la rotta.

Dove vederla

Come tutte le gare della Serie A3 Credem Banca 2025/26, la partita tra Personal Time San Donà di Piave e Monge-Gerbaudo Savigliano sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley. L’appuntamento è per le ore 16 di domenica 2 novembre al Palasport “Guido Barbazza” di San Donà di Piave.