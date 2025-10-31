Il maltempo non ferma l'energia di Bra-dipi: oltre 35 runner "invadono" la città portando sport e salute

Neanche il maltempo e le temperature autunnali sono riuscite a fermare l'entusiasmo del "Bra-dipi Running Club". Nell'ultimo appuntamento serale, oltre 35 runner hanno sfidato le condizioni avverse per ritrovarsi e correre insieme, portando un'ondata di energia positiva per le vie di Bra.

Nonostante il cielo grigio, il gruppo ha colorato le strade della città, dimostrando ancora una volta come lo sport sia un potente veicolo di aggregazione e benessere.

La numerosa partecipazione conferma il successo di un'iniziativa che unisce atleti esperti e neofiti nel segno della passione condivisa per la corsa.

L'evento non è stato solo un allenamento, ma una vera e propria dichiarazione di intenti: portare sport, energia e salute nel cuore della città, dimostrando la forza di una comunità unita e resiliente. Il "Bra-dipi Running Club" si consolida così come un punto di riferimento fondamentale per chiunque voglia vivere il movimento in compagnia e con il sorriso.

Visto il grande successo, il club non si ferma e rilancia già il prossimo appuntamento. L'invito è aperto a tutti coloro che desiderano unirsi al gruppo, indipendentemente dal livello di preparazione.

Il prossimo incontro è fissato per mercoledì 5 novembre, alle ore 19, con partenza e ritrovo presso piazza Spreitenbach. Un'altra occasione per condividere chilometri e passione.



