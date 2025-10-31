Cuneo: lunedì 3 novembre la chiusura di via Carlo Boggio da corso Brunet fino a via Piave

Procedono i lavori per la sistemazione di Piazza del Cottolengo, su cui si sta realizzando una pavimentazione in materiale drenante dei camminamenti che circondano il giardino, oggi sterrati.

Nella giornata di lunedì 3 novembre via Carlo Boggio tra Corso Brunet e Via Piave dovrà restare chiusa al traffico per consentire i lavori previsti sulle alberature. I lavori termineranno presumibilmente nella giornata di lunedì e da martedì in avanti riprenderà la normale circolazione veicolare.

Si tratta della prima parte di lavori resi possibili grazie a una variante del progetto PNRR denominato “Silver House”, che prevedeva la sistemazione dell’angolo di Piazza Europa, all’incrocio tra corso Nizza e corso Brunet.

La ristrutturazione dell’ex sede della banca UBI, in Piazza Europa, ha reso impossibile l’avanzamento del progetto originario. L’operatore si è però assunto gli oneri per la risistemazione, al termine del cantiere, dell’angolo di piazza oggi occupato, consentendo all’Amministrazione di riorientare la destinazione delle risorse a tre nuovi interventi, in una zona limitrofa al progetto originario. Quello avviato il 16 ottobre su Piazza Cottolengo è il primo dei tre interventi programmati.

Lo rende noto il Comune di Cuneo.