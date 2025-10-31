CALCIO SERIE C / Domani il Bra fa visita al Rimini, ultimo e falcidiato dalle penalizzazioni

Domani nuovo appuntamento per il Bra che farà visita al Rimini. Nel post Halloween i giallorossi proveranno dunque a fare lo scherzetto ai romagnoli, già in grande difficoltà a causa delle vicende extra-calcio.

Appuntamento alle 17:30 per il fischio d’inizio allo stadio “Romeo Neri” di Rimini.

Il Bra arriva da due pareggi consecutivi contro Pianese (2-2 in casa dei senesi) e Vis Pesaro (0-0); in particolare va segnalato il primo “clean sheet” stagionale ottenuto domenica contro i marchigiani, sintomo di miglioramento nella fase difensiva. Per i ragazzi di mister Nisticò si tratta del miglior momento dal ritorno al calcio professionistico.

I braidesi, freschi di annuncio in settimana del forte difensore Alessandro Fiordaliso (ex Venezia, Torino, Cremonese e Spal), proveranno dunque a confermare quanto di buono fatto nelle ultime partite. Per i ragazzi di mister Nisticò l’obiettivo è sicuramente la seconda vittoria stagionale, in quella che si preannuncia una vera e propria sfida salvezza.

Il Rimini arriva dal pareggio per 1-1 contro il Campobasso rimediato una settimana fa in Molise. I biancorossi, al netto delle penalizzazioni per vicende extra calcio, stanno affrontando un’annata piena di alti e bassi, in cui i migliori risultati stanno arrivando dalle trasferte, ennesima testimonianza del clima teso in casa riminese.

Per i romagnoli si tratta del terzo appuntamento in otto giorni: infatti, dopo il pari in campionato di sabato scorso, sono usciti sconfitti dai sedicesimi di finale della Coppa Italia di serie C che si sono giocati mercoledì sera (Ravenna – Rimini 3-0).

In graduatoria i braidesi sono al 18° posto, con 7 punti all’attivo. I romagnoli sono invece ultimi a causa dei 12 punti di penalizzazione a cui devono far fronte: finora hanno ottenuto sul campo undici punti, facendo attualmente segnare in classifica un -1 totale (senza la decurtazione sarebbero 15°, fuori dalla zona playout).

Due i precedenti tra le due formazioni, entrambi nella stagione 2013/14, quando si incontrarono in Lega Pro Seconda Divisione: sia all’andata che nel ritorno ebbero la meglio i riminesi. Il match si preannuncia particolarmente equilibrato e ricco di emozioni, i bookmaker non si sbilanciano e la vittoria di entrambe è data a quota 2.60.

Diretta Tv su Sky Sport (canale 252) e su NOW.

La partita sarà diretta da Andrea Migliorini di Verona, coadiuvato dagli assistenti Fabio D’Ettorre di Lanciano e Valeria Spizuoco di Cagliari, quarto ufficiale Gabriele Sacchi di Macerata e operatore FVS Emanuele Bracaccini di Macerata.

Prossimo appuntamento per il Bra sabato 8 novembre, quando i piemontesi ospiteranno il Pineto. Fischio d’inizio alle ore 14:30 allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante.