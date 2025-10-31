SUPERLEGA / MA Acqua S.Bernardo Cuneo cerca continuità: al Palasport arriva la corazzata Piacenza

Domani, sabato 1 novembre alle ore 18, il Palasport di San Rocco Castagnaretta sarà teatro della sfida valida per la 4ª giornata d’andata della SuperLega Credem Banca tra la MA Acqua S.Bernardo Cuneo e la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Un match dal grande fascino, che mette di fronte due formazioni con obiettivi diversi, entrambe però in cerca di continuità e concretezza.

La squadra di Matteo Battocchio, reduce dalla sconfitta per 1-3 sul campo del Vero Volley Monza, vuole ripartire davanti al proprio pubblico dopo l’ottimo debutto interno contro Cisterna. Nonostante il passo falso in Brianza, i biancoblù hanno mostrato sprazzi di buon gioco, pagando però a caro prezzo i troppi errori commessi.

Dall’altra parte della rete, Piacenza di Dante Boninfante, costruita per puntare in alto, è reduce dal ko nel derby emiliano contro Modena (1-3) e cerca una pronta reazione.

Una rosa di altissimo livello, quella biancorossa, con campioni come Robertlandy Simon, Gianluca Galassi, e giovani di grande prospettiva come Porro, Bovolenta e il francese Leon. Un gruppo ricco di qualità ma ancora alla ricerca del giusto equilibrio di squadra.

Per entrambe le formazioni la parola d’ordine è una: ritmo. Cuneo vuole confermarsi tra le realtà emergenti del campionato, Piacenza cerca il primo colpo esterno per rilanciarsi in classifica.

L’ambiente promette scintille: dopo i 3500 spettatori dell’esordio casalingo, si prevede un’altra cornice di pubblico importante, pronta a spingere Cavaccini e compagni verso quella che sarebbe la seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche.

Alla vigilia del quarto turno, Cuneo occupa il sesto posto con 4 punti (una vittoria e due sconfitte), mentre Piacenza è settima con 3 punti. In vetta alla classifica la Rana Verona guida con 9 punti, seguita da Perugia (8) e Modena (7).

Fischio d’inizio alle 18, diretta Tv su RaiSport e VBTV