Volley | 31 ottobre 2025, 18:44

SUPERLEGA / MA Acqua S.Bernardo Cuneo cerca continuità: al Palasport arriva la corazzata Piacenza

Sfida dal sapore speciale tra due squadre costruite con obiettivi diversi, ma entrambe alla ricerca di certezze dopo un avvio altalenante. Atteso il pubblico delle grandi occasioni

Domani, sabato 1 novembre alle ore 18, il Palasport di San Rocco Castagnaretta sarà teatro della sfida valida per la 4ª giornata d’andata della SuperLega Credem Banca tra la MA Acqua S.Bernardo Cuneo e la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Un match dal grande fascino, che mette di fronte due formazioni con obiettivi diversi, entrambe però in cerca di continuità e concretezza.

La squadra di Matteo Battocchio, reduce dalla sconfitta per 1-3 sul campo del Vero Volley Monza, vuole ripartire davanti al proprio pubblico dopo l’ottimo debutto interno contro Cisterna. Nonostante il passo falso in Brianza, i biancoblù hanno mostrato sprazzi di buon gioco, pagando però a caro prezzo i troppi errori commessi.

Dall’altra parte della rete, Piacenza di Dante Boninfante, costruita per puntare in alto, è reduce dal ko nel derby emiliano contro Modena (1-3) e cerca una pronta reazione. 

Una rosa di altissimo livello, quella biancorossa, con campioni come Robertlandy Simon, Gianluca Galassi, e giovani di grande prospettiva come Porro, Bovolenta e il francese Leon. Un gruppo ricco di qualità ma ancora alla ricerca del giusto equilibrio di squadra.

Per entrambe le formazioni la parola d’ordine è una: ritmo. Cuneo vuole confermarsi tra le realtà emergenti del campionato, Piacenza cerca il primo colpo esterno per rilanciarsi in classifica.

L’ambiente promette scintille: dopo i 3500 spettatori dell’esordio casalingo, si prevede un’altra cornice di pubblico importante, pronta a spingere Cavaccini e compagni verso quella che sarebbe la seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche.

Alla vigilia del quarto turno, Cuneo occupa il sesto posto con 4 punti (una vittoria e due sconfitte), mentre Piacenza è settima con 3 punti. In vetta alla classifica la Rana Verona guida con 9 punti, seguita da Perugia (8) e Modena (7).

Fischio d’inizio alle 18, diretta Tv su RaiSport e VBTV

Cesare Mandrile

