VOLLEY MASCHILE SERIE B / VBC Mondovì atteso da un'altra difficile trasferta in terra lombarda, monregalesi di scena a Saronno

Nella quarta giornata del campionato di serie B maschile il VBC Mondovì allenato da coach Vittorio Bertini e dal suo aiuto Matteo Brignone è atteso da un’ altra gara ostica, ancora in trasferta (già la terza in quattro turni), ancora in terra lombarda, ancora contro una delle big del girone come il Saronno: infatti sabato alle ore 18 i monregalesi saranno di scena sul sempre ostico campo della squadra di Luca Chiofalo, una delle formazioni meglio attrezzate del campionato, composta da giocatori esperti ed abituata da molte stagioni a disputare campionati di serie B di vertice, che attualmente ha conquistato 6 punti.

La formazione lombarda può schierare in palleggio Davide Monesi, classe 1996, con un passato anche nel Vero Volley Monza, come opposto Massimo Stella, classe 1995, ex fra le altre del Caronno, medico e figlio del primo medico caduto sul lavoro a causa del coronavirus, in banda il mancino Claudio Gaggini, classe 1996, autentico fuoriclasse per la categoria, ex Vero Volley Monza, Cantù, Cisano Bergamasco e Caronno, e Simone Favaro, classe 2008, ex Malnate e Cisano Bergamasco, al centro Ludovico Scardia, classe 2001, ex Alessano in serie A3 e Limbiate, e classe 2005, Matteo Agostoni, e come libero Stefano Miele, classe 2002.

Per i monregalesi la gara si presenta sicuramente complessa e particolarmente ostica, ma l’ incoraggiante prestazione fornita nell’ ultimo turno a Garlasco rappresenta un’ importante iniezione di fiducia ed induce ad un cauto ottimismo. Anche questo match dovrà essere affrontato con lo stesso spirito di quello della scorsa settimana, senza alcuna pressione e con la volontà di provare a ribaltare un pronostico non certo favorevole o almeno cercare di portare a casa un punto che sarebbe super prezioso.

“Siamo attesi da un’ altra trasferta molto ostica – asserisce coach Vittorio Bertini – contro un avversario, il Saronno, che da oltre un decennio è abituato a frequentare i piani alti della serie B. Sarà una gara impervia, dove, proprio per questo motivo, potremo scendere in campo con la mente libera, aggressivi e senza alcun timore o preoccupazione. ”.