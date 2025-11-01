All'I.I.S "Vallauri" di Fossano incontro con lo storico Gianni Oliva

Mercoledì 29 ottobre, l'Aula Magna dell’I.I.S “G.Vallauri” ha ospitato un incontro estremamente interessante col prof. Gianni Oliva, docente universitario di storia che ha presentato il suo primo romanzo, "Il pendio dei noci", al pubblico dei ragazzi delle quinte, che avevano letto il libro, lavorandoci poi in classe. Il volume presenta una storia ambientata nella prima guerra mondiale, sul fronte italiano del monte Grappa, dopo Caporetto.

I ragazzi sono apparsi molto interessati, anche tramite domande puntuali, e il volume ha dato loro un quadro del mondo della trincea colto dall'interno, nel suo tragico lato umano, utile anche ai fini dello studio della storia di quinta.

Un altro prezioso ed importante incontro che ha reso l’offerta formativa già di per sé ricca dell’Istituto fossanese ancora più stimolante ed ampia.

Ancora un grande grazie del Vallauri al professor Oliva.