Incidente a La Morra, motociclista perde il controllo e finisce a terra

Incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì 1 novembre, sulle strade di La Morra. Un motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra intorno alle ore 9, nei pressi della rotatoria tra la strada provinciale 58 e la SP236, in direzione Alba.

Secondo le prime ricostruzioni, si è trattato di un sinistro autonomo che non ha coinvolto altri veicoli. Sulla moto viaggiavano due persone. Il conducente, dopo la caduta, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice giallo all'ospedale di Verduno per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno gestito la viabilità nella zona dell'incidente e si sono occupati dei rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Le cause che hanno portato il motociclista a perdere il controllo del mezzo sono ancora in fase di accertamento.