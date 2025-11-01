CONsonanTE 2025/26, il pianoforte protagonista del secondo appuntamento

Il secondo appuntamento della Stagione Concertistica “CONsonanTE” è interamente dedicato al pianoforte.

Sabato 15 novembre alle ore 21 si esibirà sul palco della Sala Verdi, Scuola APM, il Maestro Michael Jennings nel recital pianistico “Polifonie Spontanee”.

Laureato in pianoforte presso il Conservatorio G.Verdi di Como e di Milano, Michael Jennings è attualmente dottorando presso il Conservatorio di Milano con un progetto di ricerca sul rapporto fra la figura retorica e il gesto performativo nelle Sei Partite per Tastiera di J.S. Bach.

Prosegue inoltre il suo perfezionamento artistico con due importanti Maestri, quali il M° Federico Colli e il M° Alessandro Deljavan. Con il M° Deljavan frequenta nell’anno 2025 la Masterclass di pianoforte presso la Scuola APM, nell’ambito delle attività di perfezionamento musicale promosse dalla Scuola.

Oltre alla sua intensa attività concertistica, svoltasi in Italia, Polonia, Portogallo, Spagna, Francia, Inghilterra e Giappone, si dedica dal 2022 a una intensa attività discografica.

In parallelo, ha tenuto diverse conferenze su temi legati all’intreccio fra musica e filosofia ed è stato ospite di trasmissioni radiofoniche.

Nella serata di sabato 15 novembre eseguirà un repertorio tratto dalle pagine pianistiche di Domenico Scarlatti, Fryderyk Chopin, Johannes Brahms e Johann Sebastian Bach.