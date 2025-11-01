Domani domenica 2 novembre BIG Halloween Party arriva alle Gallerie BIG di Alba, Bra e Cuneo: un pomeriggio da brividi per tutta la famiglia!

Domenica 2 novembre dalle 15:00 alle 19:00 alle Gallerie Big di Alba, Bra, Cuneo si trasformano in un mondo pieno di streghe, mostri e personaggi misteriosi. Un pomeriggio pensato per i bambini e per le famiglie, con attività gratuite, giochi e tanti dolcetti a tema Halloween.

Il cuore dell’evento sarà la Caccia ai Mostri: all’ingresso i piccoli saranno accolti da un personaggio speciale che consegnerà loro una scheda con le faccine dei mostri da trovare: il gioco è semplice e divertente.

Per portare a casa il bottino di dolcetti basta seguire le regole del gioco: visitare tutte le tappe, incontrare i mostri itineranti, scattare un selfie con almeno uno di loro e consegnare la scheda completata. I dolci saranno disponibili fino a esaurimento scorte, quindi conviene arrivare presto.

Durante il pomeriggio i più piccoli potranno divertirsi anche in diverse aree creative:

Truccamostri per trasformarsi in streghe, vampiri o fantasmi

per trasformarsi in streghe, vampiri o fantasmi Laboratorio Mostruoso per costruire decorazioni e piccoli mostri con materiali colorati

per costruire decorazioni e piccoli mostri con materiali colorati Area Disegno con un maxi disegno a tema Halloween da completare tutti insieme

A rendere ancora più magica l’atmosfera ci saranno i mostri itineranti, simpatici e un po’ spaventosi, pronti a far ridere e sorprendere grandi e piccini.

Invitiamo tutti a partecipare in maschera: alla fine del pomeriggio ci sarà una piccola sfilata, con premi e medaglie per i costumi più originali.

Per maggiori informazioni https://galleriebig.it/big-halloween-party/