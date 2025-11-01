"Granda in Rivolta" raddoppia: da Fossano la rassegna letteraria arriva anche a Trinità

Dopo due anni di attività a Fossano, l’associazione “Granda in Rivolta” amplia il suo raggio d’azione e porta la poesia e la prosa anche a Trinità.

La stagione fossanese riparte domenica 14 novembre a La Vineria in piazzetta a Fossano, ma da quest’anno la rassegna raddoppia. Prenderà infatti il via a Trinità un calendario di otto appuntamenti culturali pensati appositamente per il pubblico locale, con incontri sempre alle 21 nella biblioteca comunale.

L’iniziativa, nata con l’obiettivo di diffondere autori e opere letterarie a un pubblico più ampio, si propone di portare la letteratura anche fuori dai grandi centri, valorizzando le realtà culturali locali e offrendo occasioni di confronto diretto con gli scrittori.

IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI A TRINITÀ

Giovedì 6 novembre: Fabrizio Brignone presenta il suo nuovo romanzo “Nell’abbraccio dell’acqua” (Il Ciliegio). Giornalista professionista, Brignone ha scritto anche “La ragazza con i tarocchi e altri racconti newyorkesi” e “Ultimo minuto”.

Il suo nuovo romanzo è un racconto di formazione a sfondo ecologista, che segue le avventure della giovane Laver, tra incontri significativi e metafore suggestive, capace di coinvolgere sia giovani lettori, sia adulti.

Giovedì 11 dicembre: Giulia Arduino, laureata in Scienze Storiche e ricercatrice associata del Laboratorio di Storia delle Alpi, presenta “Che ne sarà di noi? Ricordi di partigiani piemontesi a ottant’anni dalla Liberazione” (Arabafenice 2024). L’autrice collabora con istituti e riviste di storia locale e nazionale, portando alla rassegna testimonianze preziose e documentate sulla Resistenza piemontese.

Giovedì 18 dicembre: Elisa Audino, poetessa e scrittrice cuneese, presenta le proprie opere, tra cui Orata in offerta e le raccolte poetiche Io qui ci vivo (2021) ed Esodo (2024). Attiva anche come curatrice di progetti culturali e traduttrice, Audino porta in Trinità il suo approccio originale e riflessivo alla scrittura contemporanea.

Giovedì 8 gennaio: Davide Sandalo e Romano Vola affrontano storia e letteratura delle Langhe. Vola, classe 1942, ex sindaco di Bergolo e poeta, racconta la propria vita e quella della comunità dell’alta Langa, mentre Sandalo approfondisce la narrativa legata al territorio, con pubblicazioni su Cesare Pavese e Beppe Fenoglio.

Giovedì 5 febbraio: Clara Luna, pseudonimo di Cristina Operti, autrice fossanese residente proprio a Trinità, presenta “Rette parallele”, dedicato principalmente ai giovani-adulti. Già nota per “The Gimme Five Company”. La profezia, Operti porta nella rassegna la propria esperienza di scrittura che unisce introspezione e riflessione sulla società contemporanea. La sua presenza a Trinità rappresenta un’occasione speciale per incontrare un’autrice del territorio.

Giovedì 5 marzo: Brunella Pelizza, poetessa genovese e dronerese di adozione, presenta la sua ultima raccolta “A parte” (2025). Laureata in Lettere Moderne, Pelizza ha pubblicato numerosi testi di poesia e curato antologie di rilievo nazionale.

Giovedì 2 aprile: Vittorio Gonella, psicologo e psicoterapeuta, presenta “Psicoanalisi e rock sulle tracce del trauma” (Alpes 2025). Esperto in psicologia clinica e psicoterapia, appassionato di musica rock, Gonella esplora il rapporto tra musica e psiche, tra espressione artistica e elaborazione del trauma, offrendo un contributo originale e stimolante.

Giovedì 7 maggio: Giacomo Dotta, comunicatore e amministratore locale, presenta “Tourn il Piemontese”, dedicato a Emilio Tourn, amico di Mario Rigoni Stern, e alla memoria storica del territorio.

“Portare la rassegna a Trinità significa ampliare l’accesso alla cultura e permettere a un pubblico più vasto di entrare in contatto con autori di qualità - spiegano gli organizzatori - Dopo il successo delle prime due stagioni fossanesi, vogliamo creare anche a Trinità un percorso culturale variegato e stimolante, dove poesia e prosa diventano occasione di incontro e confronto”.