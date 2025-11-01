Fossano celebra le “Memorie di bottega” all’ex chiesa del Salice

Si è tenuta nella serata di ieri, venerdì 31 ottobre, l’inaugurazione della mostra “Memorie di bottega” creata dall’Ascom Fossano, allestita presso l’ex chiesa del Salice. L’evento ha registrato un grande successo di partecipazione e di interesse, confermando il valore e l’attualità di un progetto che racconta la storia e l’anima del commercio fossanese.

La mostra “Memorie di bottega” nasce in occasione degli 80 anni di Confcommercio Fossano: un traguardo importante, celebrato con un’iniziativa che unisce memoria, identità e comunità. Partendo da questa ricorrenza, è stato sviluppato un percorso espositivo che ripercorre la tradizione delle botteghe fossanesi attraverso fotografie e oggetti storici, offrendo uno sguardo autentico sulla vita e sull’evoluzione del commercio locale.

Accanto a questa parte più “storica”, la mostra dedica anche una sezione speciale alle battaglie e all’impegno di Confcommercio dagli anni Cinquanta ad oggi, documentando il lavoro costante dell’associazione a sostegno delle imprese e della vitalità economica del territorio.

Apertura: da oggi fino al 9 novembre

Orari di apertura:

Oggi e nei giorni feriali (3–7 novembre): 17:30 – 19:30

Sabato 1 e domenica 2 novembre:

mattino 10:00 – 12:30

pomeriggio 16:00 – 19:30

Sabato 8 novembre: 16:00 – 19:30

Domenica 9 novembre:

mattino 10:00 – 12:30

pomeriggio 16:00 – 19:30

Luogo: Ex chiesa del Salice – Fossano

La mostra è aperta a tutti e l’ingresso è libero. Confcommercio Fossano invita commercianti, cittadini e visitatori a partecipare numerosi e a condividere la loro esperienza: chi visiterà la mostra è incoraggiato a scattare una foto e taggare le pagine social dell’associazione, per contribuire a diffondere la conoscenza

dell’iniziativa e promuovere la vitalità del commercio fossanese.

Un’occasione per riscoprire il valore delle botteghe, la forza del territorio e il lungo cammino di impegno e passione che, da ottant’anni, unisce Confcommercio e il tessuto economico di Fossano.