Al Soleri-Bertoni una lectio per capire il presente: il prof. Garelli spiega le radici del conflitto israelo-palestinese

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa, pubblicato lunedì 27 ottobre.

La conferenza di inquadramento storico della questione israelo-palestinese, tenuta in aula magna giovedì 16 ottobre dal prof. Pierluigi Garelli, ha fornito agli studenti delle quarte e delle quinte coinvolte importanti e stimolanti spunti di riflessione in merito al critico scenario attuale. Il professor Pierluigi Garelli, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea di Cuneo, ha tracciato un quadro della complessa e drammatica situazione nella striscia di Gaza.

L’incontro ha permesso agli studenti di comprendere meglio le dinamiche del conflitto e di conoscerne le radici, che affondano nella storia e nelle culture secolari dei Paesi coinvolti, offrendo nuovi strumenti per sviluppare il proprio pensiero critico a riguardo. Il docente ha, infatti, analizzato il conflitto da un punto di vista storico, focalizzando l’attenzione sia sulle difficoltà di coesistenza tra le religioni monoteistiche in un territorio piccolo come la Palestina, sia sugli interessi economici e geopolitici in Medio-Oriente.

Il relatore ha incantato la platea grazie alla sua esposizione appassionata e ha coinvolto i ragazzi utilizzando esempi calati nella realtà quotidiana di ciascuno e, dunque, molto efficaci. La lectio ha consentito agli studenti non solo di comprendere meglio le origini storiche del complesso ed articolato conflitto ma anche di proiettarsi in scenari futuri, che vediamo delinearsi giorno dopo giorno sotto i nostri occhi.