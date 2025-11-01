Cooperative sociali cuneesi: crescita occupazionale e salari in crisi [VIDEO]

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa, pubblicato lunedì 27 ottobre.

Lunedì 27 ottobre, presso la Camera di commercio di Cuneo, si è tenuto un importante incontro dedicato allo stato di salute delle cooperative sociali provinciali. Introdotto dal presidente Luca Crosetto, l'evento ha presentato i risultati di un'indagine che fotografa un settore in evoluzione, caratterizzato da segnali positivi ma anche da criticità che richiedono attenzione.

Tra i dati più significativi, emerge una crescente sensibilità verso le cooperative femminili, giovanili e straniere, insieme a un incremento incoraggiante del rapporto fatturato-occupazione nella provincia. Particolarmente rilevante anche il fenomeno della transizione demografica, con l'inserimento di giovani attraverso contratti agevolati e la collaborazione tra imprese e scuole.

Tuttavia, gli esperti hanno segnalato anche questioni critiche: l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla riconfigurazione della manodopera, l'esigenza di contrastare le false imprese, e soprattutto il dato preoccupante dei salari cuneesi, i più bassi del Piemonte e tra i più contenuti a livello nazionale. Necessaria dunque una strategia coordinata di sviluppo, in particolare nei settori della logistica e del confezionamento.

Di seguito pubblichiamo le video interviste a Luca Crosetto, Mario Sacco e Alessandro Durando.