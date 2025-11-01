Cuneesi insensibili e indifferenti? La famiglia indigente, le castagne e la lettera ai giornali

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa, pubblicato martedì 28 ottobre.

Lo scorso 24 ottobre è arrivata alla nostra redazione - così come a quella di molte altre testate cuneesi - una lettera che abbiamo deciso di non pubblicare per prenderci del tempo e capire meglio quanto veniva denunciato.

Non per metterlo in dubbio, ma perché riteniamo che di Cuneo si possano dire tante cose, ma non che la città non sia attenta alle persone con disagio economico o abitativo, a maggior ragione in presenza di un minore, come in questo caso.

I fatti accadono alla Fiera del Marrone, il 19 ottobre. La lettera è del 24.

Il lettore riferisce di aver regalato delle castagne ad una bambina che si trovava lì con i genitori. Una famiglia in evidente stato di povertà, senza casa, nei pressi del banco dove si potevano acquistare le castagne, a 3,5 euro al sacchetto, nell'indifferenza dei più. Anzi, da parte di qualcuno non sono mancate delle risatine di scherno.

Loro le castagne non potevano permettersele ed ecco che l'autore della lettera dà alla bambina le sue. E così fa anche la moglie dell'uomo.

Uno slancio di generosità che non finisce qui. Tramite i giornali, il lettore prova a fare di più. Questa famiglia vuole spostarsi in Liguria, dove il clima è più mite. Perché dorme in luoghi di fortuna, spesso all'addiaccio.

La lettera punta a cercare una soluzione abitativa per questa famiglia.

Potrebbero i lettori del Suo giornale indicare un elenco di Strutture e/o di centri (so che ci sono) dove privati cittadini mettono a disposizione, magari anche solo per un paio di notti, un loro immobile? Magari piccoli monolocali usati per le vacanze (e quindi in questo periodo vuoti) naturalmente senza alcun compenso da richiedere a queste sfortunate persone? Spero siano in tanti a rispondere a questo appello. Lascio il mio recapito telefonico; l’ho lasciato anche alla famigliola che ho incontrato: se non andranno in Liguria mi richiameranno e saprò così indicare loro un “giaciglio” decoroso.

Abbiamo provato a contattare questo numero. Non ci siamo riusciti. Né abbiamo ottenuto risposta al messaggio.

Ma il punto non è questo. Il punto è che la lettera che solleva una questione senza minimamente provare a risolverla. Inviata, tra l'altro, a distanza di giorni. Non sarebbe stato meglio, in quel contesto, rivolgersi alle forze dell'ordine e tramite loro ai servizi sociali?

Possibile che i cuneesi siano così indifferenti di fronte ad una famigliola in condizioni di povertà, al punto da ridacchiare nel vederli impossibilitati a comprare un sacchetto di castagne?

Abbiamo interpellato l'assessora Paola Olivero, che ha la delega alle Politiche Sociali per il Comune di Cuneo.

"Ho preso immediatamente contatto con i signori che hanno mandato questa lettera, così come ha fatto il mio ufficio - spiega. Appena vista la lettera, ci siamo attivati con la rete assistenziale del territorio ma nessuno, a Cuneo, sa chi siano. Non siamo riusciti a rintracciarli, magari si sono già spostati in Liguria. La lettera mi ha colpito, perché fa sembrare la nostra città insensibile. Non è così. Qui la rete dei servizi sociali funziona. Nessuna famiglia, a maggior ragione in presenza di minori, è mai stata lasciata senza supporto".

Questa la risposta dell'amministrazione.

Ma al di là di questo, il senso della lettera noi non lo abbiamo capito.