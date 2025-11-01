Don Ocio su YouTube: "Non ho mai avuto rapporti sessuali con una minorenne" [VIDEO]

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa, pubblicato lunedì 27 ottobre.

Don Carlo Occelli dà la sua versione dei fatti sullo scandalo che lo ha colpito nei giorni scorsi.

Il prete ha patteggiato un anno e otto mesi per “atti sessuali con minorenni”: anni addietro intratteneva una relazione con una ragazza - ora ventisettenne - che frequentava la parrocchia e che all'epoca aveva meno di 16 anni. Un rapporto privo di violenza e minacce. L'ipotesi contestata al religioso è infatti quella contemplata dall'articolo 609 quater del Codice Penale: la meno grave.

Una notizia che ha profondamente scosso la città.

Don Carlo, ora a Trieste, dove è stato trasferito, parla ai parrocchiani e lo fa attraverso il suo canale YouTube.

Poco meno di cinque minuti, pubblicati qualche ora fa, dal titolo Good Morning.

Parla apertamente, negando di aver mai avuto rapporti sessuali con una minorenne. Ed evidenzia come i giornali abbiano lasciato intendere qualcosa che non è mai accaduto, trasformando "fatti non accertati in fatti realmente accaduti".

Eppure, don Ocio, amatissimo e stimato parroco del Cuore Immacolato, che in 25 anni ha incontrato centinaia di bambini, ragazzi e famiglie, ha patteggiato, rinunciando a difendersi.

Perché? "Risponderò in forma privata a chi vorrà chiedermi e condividere con me un pezzo di strada tormentata", dice nel video.

Ringraziando quanti gli hanno dimostrato comprensione e solidarietà.