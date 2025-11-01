 / I più letti della settimana

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

I più letti della settimana | 01 novembre 2025, 10:06

In tanti a Garessio per vedere il passaggio della transumanza [VIDEO]

Fine settimana all'insegna delle tradizioni con attività per grandi e piccini

Il passaggio della transumanza a Garessio

Il passaggio della transumanza a Garessio

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa, pubblicato lunedì 27 ottobre. 

Ha suscitato grande entusiasmo, lo scorso fine settimana a Garessio, il passaggio della transumanza, che ha animato le vie del borgo nel pomeriggio di sabato.

Grandi e piccini hanno goduto delle caldarroste preparate dagli alpini in piazza Santa Caterina per poi attendere il passaggio degli animali al rientro dall'alpeggio in vista della stagione autunnale.

La manifestazione è proseguita domenica con mercatini e i laboratori didattici a cura dell’associazione Cattiva Strada, con dimostrazioni di lavorazione dei formaggi e preparazione di ricette contadine, oltre alla possibilità di acquistare formaggi d’alpeggio.

Non sono mancati gli appuntamenti dedicati ai più piccoli con il Circo Incerto, truccabimbi, insieme ai laboratori di pittura e argilla. Nel pomeriggio la festa si è conclusa con un’ultima, attesa castagnata e frittelle.

Arianna Pronestì

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium