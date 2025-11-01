In tanti a Garessio per vedere il passaggio della transumanza [VIDEO]

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa, pubblicato lunedì 27 ottobre.

Ha suscitato grande entusiasmo, lo scorso fine settimana a Garessio, il passaggio della transumanza, che ha animato le vie del borgo nel pomeriggio di sabato.

Grandi e piccini hanno goduto delle caldarroste preparate dagli alpini in piazza Santa Caterina per poi attendere il passaggio degli animali al rientro dall'alpeggio in vista della stagione autunnale.

La manifestazione è proseguita domenica con mercatini e i laboratori didattici a cura dell’associazione Cattiva Strada, con dimostrazioni di lavorazione dei formaggi e preparazione di ricette contadine, oltre alla possibilità di acquistare formaggi d’alpeggio.

Non sono mancati gli appuntamenti dedicati ai più piccoli con il Circo Incerto, truccabimbi, insieme ai laboratori di pittura e argilla. Nel pomeriggio la festa si è conclusa con un’ultima, attesa castagnata e frittelle.