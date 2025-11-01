Tangenziale di Fossano, nuove chiusure per i lavori ai viadotti: disagi dal 28 ottobre al 14 novembre

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa, pubblicato martedì 28 ottobre.

Per consentire la prosecuzione dei lavori di sostituzione dei viadotti lungo la tangenziale di Fossano (SS231 “di Santa Vittoria”), a partire da martedì 28 ottobre e fino a venerdì 14 novembre saranno chiuse al traffico le rampe di ingresso e uscita dello svincolo di Fossano Nord/Marene.

Durante la chiusura, necessaria per consentire il varo delle ultime due campate del viadotto La Reale che sovrappassano le rampe dello svincolo di Fossano Nord/Marene lungo la carreggiata chiusa al transito, il traffico sarà indirizzato in alternativa sulla rete comunale di Fossano.

Inoltre, venerdì 31 ottobre la tangenziale sarà chiusa al traffico dalle 6:00 alle 23:30 tra lo svincolo in località San Sebastiano e lo svincolo di Villafalletto in direzione Asti per consentire ai tecnici e alle maestranze di costruire in piena sicurezza la soletta (base armata su cui saranno realizzati gli strati di pavimentazione) sulle tre campate del viadotto Centallo varate in direzione Asti a fine settembre

Durante i lavori, tra gli svincoli di Villafalletto e San Sebastiano in direzione Cuneo non saranno attive limitazioni.

Cronistoria ultimi interventi

Completata la prima fase dei lavori, la carreggiata in direzione Asti della Tangenziale di Fossano è stata aperta al traffico, compreso dei mezzi pesanti, il 31 maggio 2024.

Dopo aver predisposto le aree di cantiere, a novembre 2024 Anas ha avviato la demolizione delle campate dello svincolo de La Reale lungo la carreggiata in direzione Cuneo, attualmente chiusa al traffico. La demolizione delle venti campate è completata. In concomitanza con le demolizioni è stato eseguito il rinforzo delle pile su cui poggeranno i nuovi impalcati in acciaio.

Ultimati i primi assemblaggi delle travi metalliche, a fine agosto 2025 Anas ha avviato i vari degli impalcati lungo l’asse principale. Ad oggi sono stati vararti tredici dei quindici impalcati che costituiscono il viadotto La Reale. Il varo delle ultime due campate dell’asse principale è programmato nei prossimi giorni in concomitanza con la chiusura al traffico delle rampe dello svincolo di Fossano Nord/Marene.

L’arrivo in cantiere delle carpenterie metalliche che costituiranno la rampa di svincolo della Reale - per un totale di cinque campate - è previsto entro l’anno. Seguiranno gli assemblaggi e si procederà con la programmazione dei vari.