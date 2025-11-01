Chiara Allocco nuova coordinatrice provinciale dei giovani di Forza Italia

Chiara Allocco di Caramagna Piemonte è la nuova coordinatrice dei giovani di Forza Italia della provincia di Cuneo.

Subentra nell’incarico a Matteo Morena, sindaco di Cardè dal 2019 e presidente dell’associazione Octavia che riunisce 17 Comuni di pianura a cavallo tra il Saluzzese e il Saviglianese. Ruolo nel quale Morena è stato riconfermato a fine marzo di quest’anno durante l’assemblea dei sindaci svoltasi a Scarnafigi

Un augurio di buon lavoro alla giovane neo coordinatrice azzurra arriva dal coordinatore provinciale di FI, Franco Graglia, dal presidente della Regione Alberto Cirio e dal deputato monregalese Enrico Costa.

Un ringraziamento a Matteo Morena di Cardè per il lavoro svolto in questi anni.