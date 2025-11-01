CALCIO FEMMINILE/ Freedom FC cerca il riscatto: al Paschiero arriva l'Hellas Verona

Si torna in campo. Dopo la sosta dedicata alle nazionali, riparte il campionato di Serie B Femminile con la settima giornata: la Freedom FC Women ritrova le mura amiche del “Paschiero” di Cuneo per ospitare l'Hellas Verona. Reduce dalle sconfitte contro due corazzate come Como e Lumezzane, le biancoblu proveranno a riprendere la finora positiva marcia, andando a caccia di punti preziosi per rafforzare la propria classifica. Nelle ultime due settimane la squadra ha lavorato per limare le imperfezioni, correggere gli errori e le problematiche emerse nelle ultime trasferte: per questo motivo la gara di domenica 2 novembre (ore 14.30) risulta importante per capire se la compagine cuneese ha saputo rimettersi in carreggiata.

“Abbiamo approfittato della sosta per allenarci sempre di più sulla tattica individuale e di reparto - ha spiegato mister Vincenzo De Martino -. Con l'Hellas sarà una partita tosta, dobbiamo cercare a tutti i costi di fare risultato e conquistare i tre punti per riguardare in alto la classifica. Siamo partiti molto bene, ma poi abbiamo subito due sconfitte seppur contro avversarie molto forti: dobbiamo perciò ricominciare a metterci in marcia”.

L'avversaria

L'Hellas Verona di Simone Bragantini è attualmente settimo in classifica con 11 punti, frutto di tre vittorie, due pareggi ed una sconfitta. Nel corso dell'estate il club scaligero, oltre ad aver cambiato guida tecnica, ha rinnovato la rosa con ben 12 nuovi volti, oltre a conferme chiave come quella di capitan Rachele Peretti: spiccano i ritorni di Marta Maffei e Stela Semanova (terzino e punta, provenienti proprio dalla Freedom) e gli arrivi del difensore Elena Crespi e delle attaccanti Alice Begal e Valentina Colombo. Nell'ultimo turno, le gialloblu hanno battuto 3-0 l'Arezzo grazie alle reti di Peretti, Licco e Begal.

Precedenti

Nei quattro precedenti in Serie B il computo è di 2 vittorie Freedom, 1 pareggio, 1 vittoria Hellas. Nell'ultimo scontro fra le due formazioni, sono state le cuneesi ad imporsi, il 16 febbraio 2025: 1-0 al “Paschiero”, con la rete decisiva proprio di Semanova.

Ex - Errico, Zanni, Perin (Freedom); Maffei, Semanova (Hellas).

Freedom FC Women-Hellas Verona si disputerà domenica 2 novembre allo Stadio “Fratelli Paschiero” di Cuneo con fischio d'inizio alle 14.30 (apertura biglietteria alle 13.30): dirigerà l'incontro il sig. Mattia Romeo di Genova, coadiuvato dagli assistenti Domenico Damato di Milano e Marco Barlocco di Legnano.

Serie B Femminile - Il programma della settima giornata (Domenica 2 novembre ore 14.30)

Res Donna Roma-Frosinone (sabato 1 novembre ore 11)

Cesena-Brescia (sabato 1 novembre ore 15.30)

Trastevere-Lumezzane (ore 14)

Arezzo-San Marino Academy

Como-Venezia

Freedom Fc Women-Hellas Verona

Vicenza-Bologna

Classifica

Como 16, Cesena 15, Brescia 13, Lumezzane 11, Res Donna Roma 11, Bologna 11, Hellas Verona 10, Freedom FC Women 9, Frosinone 7, Arezzo 6, Vicenza 6, Venezia 4, San Marino Academy 1, Trastevere 0.