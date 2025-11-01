 / Sport

Sport | 01 novembre 2025, 09:02

CICLISMO / Aperte le iscrizioni per la Granfondo Bra Bra Fenix 2026

La manifestazione è in programma domenica 17 maggio

(foto: sito bra bra fenix)

Sono aperte dalle 12 di venerdì 31 ottobre le iscrizioni per la Granfondo Bra Bra Fenix 2026, in programma domenica 17 maggio.

Le quote

Fino al 31 Dicembre 2025:  ​50,00 €

01/01/2026 - 28/02/2026: 55,00 €

01/03/2026 - 30/04/2026: 60,00 €

Dal 1 maggio fino alle ore 12 di giovedì 14: 65,00 € 

Il termine per la chiusura delle adesioni è fissato a giovedì 14 maggio (ore 12) mentre sabato 16 (dalle 9 alle 19)  e domenica 17 (6,30-8,30) riapriranno a Pollenzo, al costo di 70 euro, fino ad esaurimento pettorali (fissato a 2.500).

Quote speciali

Per iscrizioni di squadre NON della Regione Piemonte: 1 GRATUITA per ogni 7 iscritti (8° gratuito). 

Per iscrizioni di squadre della Regione Piemonte:  1 GRATUITA per ogni 10 iscritti (11° gratuito).

Iscrizione Gold card - Euro 120,00 accesso Prima Griglia ROSSA ( 1 - 300) - 50 pettorali disponibili

Iscrizione Silver card- Euro 90,00 accesso Seconda Griglia BLU ( 301 - 650) - 50 pettorali disponibili

MAGGIORI INFO SUL SITO UFFICIALE DELLA MANIFESTAZIONE

redazione

