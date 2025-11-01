SPORT / Cuneoginnastica protagonista ai Regionali Gold

Giornata ricca di soddisfazioni per la Cuneoginnastica, impegnata oggi al Pala Ginnastica di Via Pacchiotti per la seconda e conclusiva prova del Campionato Regionale Gold di Ginnastica Artistica Femminile.

Una gara importante, che ha assegnato i titoli regionali individuali e determinato le qualificazioni per la successiva fase di ripescaggio nazionale.

La società cuneese si è presentata con tre ginnaste in gara, mentre la compagna Alissa Frakulla, ancora alle prese con un infortunio, ha dovuto rinunciare a scendere in pedana.

Nella categoria Junior 1, Jennifer Pancera ha disputato una gara di alto livello, chiudendo al secondo posto nel concorso generale della giornata. Questo risultato le è valso anche l’argento nel Campionato Regionale all-around, calcolato sulla migliore delle due prove.

La giovane ginnasta ha brillato in particolare alla trave, dove ha conquistato il primo posto sia nella gara odierna sia nella classifica regionale definitiva, diventando così Campionessa Regionale 2025 dell’attrezzo.

Negli altri attrezzi, Jennifer ha mantenuto un’eccellente costanza di rendimento, piazzandosi seconda.

Nella categoria Junior 2, Asia Delfino ha confermato il suo ottimo stato di forma con una gara brillante e pulita.

Ha conquistato infatti il titolo di Campionessa Regionale 2025 al volteggio.

Nella competizione di giornata ha aggiunto anche il bronzo al corpo libero e l’argento alla trave, completando così un medagliere di grande valore.

Sempre nella Junior 2, Sara Hadouz ha portato a termine una buona prova generale, penalizzata solo da qualche imprecisione alla trave che le ha impedito di competere per il podio complessivo.

Si è comunque messa in evidenza con il secondo posto alle parallele e il terzo al corpo libero, condividendo il podio con la compagna di squadra Asia, a conferma dell’ottimo livello tecnico del gruppo.

Tutte le ginnaste hanno ottenuto l’accesso alla fase di ripescaggio nazionale, in programma tra due settimane a Civitavecchia, tappa decisiva per la qualificazione alla finale nazionale di dicembre.