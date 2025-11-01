VOLLEY FEMMINILE / La Honda Cuneo Granda Volley a caccia del bis, San Giovanni vuole il primo punto

Settimana di fuoco per la Honda Cuneo Granda Volley: la squadra di Salvagni, dopo il secondo tie break di fila e la vittoria con Firenze, viaggia a Cervia per la sfida contro Omag-Mt San Giovanni in Marignano.

Si parte domenica 2 novembre alle 17 al Pala Cervia (Cervia, Ra) in diretta su VBTV. Le Gatte hanno conquistato tre punti nelle ultime due sfide, giocando dieci set in tre giorni. Dall’altro lato della rete le padrone di casa vanno ancora a caccia del primo punto in Serie A1.

“Arriviamo da un’altra maratona, una partita lunghissima, ma come sembra essere per tutti quest’anno – ha commentato François Salvagni alla vigilia del match – Ci aspetta una partita importantissima su un campo difficile. Tutti guardano le sconfitte di San Giovanni in Marignano, ma non la qualità che stanno esprimendo. Noi abbiamo lavorato bene per ritrovare la qualità che abbiamo perso nelle ultime due partite. C’è grande attenzione ai particolari e abbiamo lavorato sulla preparazione tattica e sugli aspetti emotivi. Sarà una partita dura, ma con un organico di quattordici atlete siamo pronte a lottare fino all’ultimo punto. Il nostro pubblico che ci seguirà a Cervia e la nostra panchina potrebbero essere fondamentali per questa partita importante”.

Gatte in trasferta! Fischio d’inizio al PalaCervia alle 17 di domenica 2 novembre, in diretta su VBTV. Tutti i tifosi biancorossi, che non riusciranno a seguire la squadra lontano dalla nostra casa, potranno seguire la partita al NUoVO di Cuneo (Via Parco della Gioventù).