La testimonianza di Sonia: “Un parto da sogno all’ospedale di Savigliano"

In tempi in cui si parla troppo spesso di malasanità, è importante dare spazio anche a chi ha vissuto esperienze di sanità vera, fatta di umanità, attenzione e professionalità. È la storia di Sonia Ravera, una mamma fossanese che ha da poco dato alla luce la sua bambina all’ospedale di Savigliano, e che ha voluto raccontare pubblicamente la sua esperienza positiva con il reparto di ostetricia. A seguire il suo racconto.

***

“Sono stata seguita come se fossi in una clinica privata. Ogni persona del reparto, dalle ostetriche ai medici, è stata presente, disponibile e gentile in ogni momento. Ho potuto portare mia figlia al nido quando ero stanca, e mi hanno seguita anche nei giorni successivi, soprattutto prima della montata lattea, quando ogni piccolo gesto fa la differenza.”

Sonia rivolge un ringraziamento speciale ad Alessia, l’ostetrica che l’ha assistita durante il parto: “È stata un vero angelo: dolce, paziente e sempre pronta a tranquillizzarmi. Mi ha fatta sentire al sicuro in un momento così intenso e delicato.”

Accanto a lei anche Mara, un volto già conosciuto da Sonia perché l’aveva seguita in gravidanza: “Appena ha saputo che ero diventata mamma, è corsa a trovarmi e mi ha assistita durante la notte. Ritrovare lei accanto a me è stato come avere un’amica in reparto, una presenza che mi ha rassicurata e fatta sentire davvero a casa”.

Sonia ha voluto condividere la sua storia per lanciare un messaggio di riconoscenza: “Il reparto di ostetricia di Savigliano è un’eccellenza silenziosa. Spesso si raccontano solo i problemi, ma è giusto dare voce anche a chi lavora con il cuore.”

Un racconto che scalda il cuore. Sonia vuole infatti ricordare che "dietro ogni camice ci sono persone che ogni giorno scelgono di fare la differenza".