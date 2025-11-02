BODYBUILDING / Esordio da incorniciare il cuneese Alessio Cavallera

Primo nella categoria Under 23, 2° tra gli esordienti e 5° assoluto.

Sono i piazzamenti conquistati da Alessio Cavallera alla sua prima uscita in una gara ufficiale della Federazione di Bodybuilding Naturale FNBB, tenuta lo scorso 26 ottobre nel Teatro Cinico Angelini a Crescentino, in provincia di Vercelli.

Di Cuneo, Alessio ha appena 16 anni, frequenta il corso per Idraulico-Tecnico delle Energie Rinnovabili presso la scuola salesiana di Fossano.

"Coltivo questa passione da quando avevo 12 anni – spiega –. Nel periodo del Covid uno zio mi aveva spinto ad allenarmi in casa per migliorare fisicamente. Pian piano, vedendo che il mio fisico cresceva sempre di più, sono arrivato a prendere la decisione di andare in palestra, alla Bodyshape di Cuneo, dove mi alleno da quando ho 14 anni".

Tra le diverse organizzazioni attive in questo ambito sportivo, la Federazione di Bodybuilding Naturale FNBB è stata fondata il 20 marzo 2015 "per promuovere la disciplina del fitness e del bodybuilding, intesa come attività sana e stimolante per tutte le persone e come 'vero sport' che segue le regole Wada", l’agenzia mondiale antidoping.