CALCIO ECCELLENZA / Finisce in pareggio il match tra Fossano e Cuneo. Al Pochissimo una rete per parte

Finisce 1-1 il match tra Fossano Calcio 1919 e AC Cuneo 1905, valevole per la nona giornata del campionato di eccellenza.

Decidono la sfida le reti di Angaramo (19’) per il Fossano e Gyimah (85’) per il Cuneo.

Il Cuneo arrivava da tre successi consecutivi ai danni di Pro Villafranca (2-0), Giovanile Centallo (1-2) e Pro Dronero (2-0). Il Fossano, invece, aveva vinto l’ultimo match contro la Cheraschese (1-3 in trasferta), archiviando così velocemente la prima sconfitta stagionale rimediata contro il Vanchiglia sette giorni prima.

LA CRONACA

Fischio d’inizio alle ore 14:33 allo stadio “Angelo Pochissimo”. Padroni di casa con la divisa nera mentre gli ospiti con la maglia rossa e i pantaloncini bianchi.

Davanti a un folto pubblico a partire meglio sono gli ospiti con un bel colpo di testa di Rizzo (3’) e con una percussione sulla fascia destra di Derrick Gyimah. Al sesto minuto il Fossano si rende pericoloso con un buon cross dalla trequarti di Marchisone su cui Giovinco arriva con la punta del piede e conclude a pochi centimetri dal palo. Al 14’ ci prova Specchia da fuori con tiro potente ma centrale: Cavalieri respinge senza problemi. Al 19’ i padroni di casa sbloccano la partita: al termine di una bella trama offensiva il Fossano crossa l’ennesima palla in area su cui arriva in semirovesciata Giovinco che colpisce il palo, l’azione prosegue e a segnare su ribattuta è il classe2008 Angaramo (assist di Marchisone). I ragazzi di mister Bianco provano a reagire con un colpo di testa di Rizzo. Gli animi si scaldano subito e la partita si fa nervosa. Alla mezzora i biancorossi si rendono pericolosi con Regolanti che di testa conclude debolmente nelle braccia di Fazio. Al 35’ Regolanti calcia malamente una punizione centrale dal limite dell’area (dopo essersi procurato il fallo d’esperienza). Al 37’ grande occasione per il Cuneo con Gyimah che trova a rimorchio Nacci che però calcia molto alto sulla traversa. Il direttore di gara assegna 2 minuti di recupero. Al 46’ c’è ancora tempo per un buon tiro di Angeli, dopo il quale l’arbitro manda le due squadre negli spogliatoi.

La ripresa inizia con uno schema su punizione degli ospiti che porta Gyimah alla conclusione ravvicinata. A fare la partita ora è il Cuneo che crea una buona mole di gioco senza però riuscire mai a rendersi davvero pericoloso. Il secondo tempo è privo di grandi emozioni con il Fossano che si limita ad amministrare e difendere il vantaggio, provando saltuariamente a ripartire in contropiede. Al 85’ c’è la svolta del match: al termine di un’azione che sembrava finita Gyimahcrossa in mezzo dal fondo sul primo palo e la palla entra incredibilmente nella porta difesa da Fazio, 1-1. All’87’ gli ospiti recriminano un rigore ma l’arbitro nega con fermezza. All’89’ Specchia ha l’occasione di riportare avanti i suoi ma la sua conclusione finisce di poco alta. Ildirettore di gara assegna 5 minuti di recupero. Al 91’ viene espulso Scarfiello per somma di ammonizioni e sugli sviluppi della punizione il Cuneo segna il gol del 1-2 ma viene annullato per fuorigioco di Galfrè. Non succede più nulla, a Fossano finisce 1-1.

Il Fossano sale dunque a 16 punti mentre il Cuneo a quota 20.

Prossimo appuntamento per il Fossano sabato 8 in casa della capolista Alessandria (h. 14:30). Decima giornata di campionato che proseguirà domenica 9 quando allo stadio “Paschiero” di Cuneo arriverà l’Albese, fischio d’inizio alle 14:30.

IL TABELLINO

FOSSANO – CUNEO 1-1

Fossano (4-3-3): Fazio, D’Ippolito, Scarfiello, Rossi, Marchetti, Bernardon, Angaramo, Bosio, Giovinco (67’ Sangare), Marchisone (93’ Cinquini), Specchia. A disposizione: Zaccone, Gallesio, Milan, Reymond, Marku, El Ouariti. Allenatore: Paolo Fresia

Cuneo (4-3-1-2): Cavalieri, Bernardi (67’ Galfrè), Scotto, Tall, Rizzo, Orlando (67’ Silvestro), Magnaldi (84’ Ghibaudo), Angeli, Nacci (90’ Rastrelli), Gyimah, Regolanti (71’ Caristo). A disposizione: Aime, Giraudo E., Giraudo F., Bianco. Allenatore: Danilo Bianco

Gol: Angaramo 19’ (F), Gyimah 85’ (C)

Ammoniti: Regolanti (C), Angaramo (F), Fazio (F), Marchisone (F), Gyimah (C), Rossi (F), Bernardon (F)

Espulsi: Scarfiello, doppia ammonizione (F)

Angoli: Fossano 2 – Cuneo 8

Arbitro: El Mahdi El Bouazaoui di Chiavari, coadiuvato dagli assistenti Andrea Novara di Torino e Luca Lava di Alessandria.