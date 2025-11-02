CALCIO ECCELLENZA / L’Albese 1917 fa suo il derby con la Cheraschese 1904 [FOTO]

Si chiude con la vittoria per 1-0 dell’Albese 1917 il sentitissimo derby con la Cheraschese 1904, giocato in un pomeriggio umido e davanti a un pubblico numeroso e molto caldo. Con un filotto di quattro vittorie consecutive i biancocelesti si sono portati a quota 18, due soli punti di distacco dal secondo posto, occupato dal Cuneo 1905, che ha pareggiato a Fossano 1-1. Per i nerostellati, questa seconda sconfitta consecutiva suona come un campanello d’allarme in vista del prossimo impegno casalingo con il Chieri. Imprendibile per ora l’Alessandria, vittorioso, ma a fatica per 2-1 sul terreno della Pro Dronero.

LA CRONACA

Comincia meglio la Cheraschese con un tentativo al 3° di Arcari: diagonale e parata sicura di Russo. All’8° tentativo alto di Delledonne, dopo un’azione insistita sulla destra.

La partita non è spettacolare, le squadre si controllano e si gioca prevalentemente a centrocampo.

Dopo qualche tentativo insistito dei padroni di casa, al 22° tiro di Lazzarin respinto dalla difesa in angolo. È il momento chiave della prima frazione.

Sul conseguente tiro dalla bandierina, Ennasry raccoglie una corta respinta e segna con un tiro al volo che attraversa tutta l’area e si insacca rasoterra alla destra di Pietroluongo.

La reazione della Cheraschese si esaurisce con un tiro di Solera, al 25°, che lambisce il palo della porta albese, con Russo ben posizionato.

I padroni di casa chiudono il primo tempo in controllo e permettono soltanto un’azione pericolosa al 40°, con cross insidioso sventato dalla difesa.

SECONDO TEMPO

La ripresa si apre con al 51° con un’incursione di Dieye conclusa con una parata a terra di Russo.

Al 56° punizione dal limite di Altieri per i biancocelesti, alta di poco.

La Cheraschese preme e al 60° un colpo di testa di Arcari, da buona posizione, va di poco alto.

Fiammata dell’Albese al 71°. Si accende Ennasry, semina un avversario, si accentra e con un tiro di sinistro sfiora l’incrocio dei pali.

Alla mezz'ora entrata decisa di Dieye su Ennasry in area che fa gridare al rigore, ma l’arbitro è vicino e fa proseguire.

Al 78° grandissimo intervento di Russo che sventa una conclusione di Ongaro da pochi passi, con un riflesso felino. La parata del numero uno albese risulterà decisiva per le sorti dell’incontro.

Due minuti più tardi un cross pericoloso di Gomez subentrato a Giacomo Galvagno non è trattenuto da Pietroluongo. Il conseguente calcio d’angolo non ha conseguenze.

Al 41° lo stadio ammutolisce per uno scontro involontario tra Russo in uscita alta e Stefano Polizzi. Attimi di apprensione in campo (nella foto sotto) e sugli spalti. Per il colpo alla nuca il giovane attaccante perde per un attimo conoscenza, viene soccorso immediatamente, ma è costretto a lasciare il campo in barella. Gli ospiti hanno esaurito i cambi e chiudono la partita in dieci, cercando comunque il pareggio con un generoso finale in attacco.

I padroni di casa resistono e portano a casa una vittoria di misura molto importante, per la classifica e per il morale.

I COMMENTI DEI MISTER

A fine partita Giancarlo Rosso è visibilmente soddisfatto: “È stata una partita sofferta contro un avversario tenace e molto organizzato. Sono contento per la continuità dei risultati e per la compattezza che ha dimostrato la squadra. Abbiamo una difesa molto solida e pur giocando con tre punte non rischiamo mai troppo. In più, lasciatemelo dire, abbiamo un portiere eccezionale, un grande numero uno che dà molta sicurezza e oggi ha compiuto un paio di interventi decisivi”.

Diego Melchionda arriva in sala stampa ancora visibilmente preoccupato per l’infortunio di Polizzi: “Ci siamo davvero spaventati, per fortuna il ragazzo si è ripreso quasi subito e spero non ci siano conseguenze. Siamo riusciti a giocare alla pari, ma ci è mancata un po’ di precisione e dobbiamo fare i complimenti all’Albese, che ha approfittato di una nostra distrazione e ci ha puniti. Poi ci ha pensato il loro portiere, davvero molto bravo”.

LE FORMAZIONI

Albese 1917

Russo, Montesanto, Muratore, Belocchio, Grimaldi, Altieri, Delledonne, Lazzarin, Galvagno G, Ennasry, Redi. All. Giancarlo Rosso A disp. Ferlisi, Vidotto, Battaglino, Burnescu, Vespa, Bosio, Amanmsour, Galvagno l, Gomez.

Cheraschese 1904

Pietroluongo, Costamagna L, Oliveira, Dieye, Vittone, Solera, Selasi, Ongaro, Bissacco, Arcari. All. Diego Melchionda. A disp. Lanzardo, Brizio, Polizzi, Giachino, Olivero, Icardi, Battaglino, Massucco, Fissore.

Terna arbitrale: Jacopo Talamo - Lorenzo Roagna - Enrico Costantini.