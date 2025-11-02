CALCIO SERIE C / Bra corsaro a Rimini, primi tre punti in trasferta per i giallorossi di mister Nisticò

Nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 1° novembre il Bra si è congedato dallo stadio “Romeo Neri” dopo aver messo a segno un importantissimo 1-2 sul Rimini per effetto delle segnature di Gianmarco Di Biase e Ismet Sinani. I ragazzi allenati da Fabio Nisticò si portano così a 10 punti in classifica e compiono un salto in avanti fortissimamente voluto, per proseguire nel percorso verso l’obiettivo chiamato salvezza.

1-2 ottenuto davanti alla ventina di sostenitori giunti direttamente da Bra per stare vicino, ancora una volta, alla “propria” squadra. Terzo risultato utile e di fila per i giallorossi che dimostrano orgoglio, fame e voglia (anche) nel calcio professionistico.

Nota stonata della giornata, il laterale destro Andrea Nesci, autore di una gara di spessore, è stato costretto al cambio al minuto 12 della ripresa per un infortunio occorso alla caviglia destra, in un contrasto, e ha dovuto lasciare il campo in barella.

La cronaca: si giunge al 17esimo del primo tempo, Brambilla si costruisce il destro rasoterra dai 20 metri, esce di poco.

Contropiede dei braidesi con Minaj al 20′, sfera messa a centro area e Bellodi spazza.

0-1 Bra al 36esimo: appena subentrato al posto di Minaj, Di Biase carica il sinistro in piena area e trova l’angolino vincente.

0-2 Bra al 43esimo: cross perfetto dalla destra di Nesci, Sinani conclude in maniera perfetta e da vero “rapace” infila Vitali.

Il Rimini chiede l’FVS per rivedere l’azione dello 0-2, ma l’arbitro non ravvisa alcun tipo di irregolarità e si va al riposo.

Sganzerla imbecca Nesci al sesto della ripresa, ma il suo mancino non trova la porta.

Al 12esimo l’infortunio a Nesci, costretto alla sostituzione.

Gli ospiti tengono botta, distanze tra i reparti e alta la concentrazione. Lepri conclude da lontano al 30′, pallone out.

Nei 6 minuti di recupero, Franzini e Fiordaliso salgono in cattedra per due chiusure efficaci.

Al 51′ il Rimini accorcia il gap con Asmussen, ma non vi è più tempo e la partita finisce 1-2.

Sabato 8 novembre (ore 14,30) al “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante si giocherà Bra-Pineto.

IL TABELLINO

Rimini: Vitali, Moray (1′ st Capac), Bellodi, Fiorini, Piccoli, Bassoli (15′ st Ferrarini), Longobardi, De Vitis (15′ st Asmussen), Boli (15′ st D’Agostini), Leoncini (35′ st Rubino), Lepri.

A disp: Gagliano, Fabbri, Ferrarini, Contaldo, Petta, Madonna. Allenatore: Filippo D’Alesio.

Bra: Franzini, Sganzerla, Tuzza, Pautassi, Sinani (22′ st Lionetti), Fiordaliso, Minaj (35′ pt Di Biase), Maressa, De Santis, Nesci (12′ st Cucciniello), Brambilla.

A disp: Renzetti, Rottensteiner, Cannistrà, Morleo, Corsi, Campedelli, Dimatteo, Chiabotto. Allenatore: Fabio Nisticò.

Arbitro: Migliorini di Verona (assistenti: D’Ettorre di Lanciano e Spizuoco di Cagliari; quarto ufficiale: Sacchi di Macerata; operatore FVS: Bracaccini di Macerata).

Marcatori: 36′ pt Di Biase (B), 43′ pt Sinani (B), 51′ st Asmussen (R).

Note: tardo pomeriggio sereno, terreno di gioco in erba sintetica; 716 spettatori con una ventina da Bra nel settore ospiti. Ammoniti Bassoli, Longobardi, Ferrarini (R), Fiordaliso, Brambilla (B).