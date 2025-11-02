Il primo weekend di novembre trasforma la provincia Granda in un palcoscenico di arte, enogastronomia e tradizioni

Il primo week end di novembre coincide con le festività religiose dei Santi e sono molti gli eventi che si svolgono in varie parti della provincia Granda. Ad Alba prosegue la “Fiera del Tartufo Bianco d’Alba”, mentre a Mondovì ritorna “Peccati di Gola” con tantissimi spettacoli e occasioni di intrattenimento enogastronomico. A Dogliani avrà luogo la tradizionale “Fiera Dei Santi e la Cisrà”.

Completano le offerte di una provincia sempre attiva le numerose mostre d’arte e di fotografia, i concerti, le castagnate e le visite a luoghi iconici e suggestivi, con l’ultima settimana dell’iniziativa Castelli Aperti (vedi riquadro).

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it

CASTELLI APERTI

Nel weekend di domenica 2 novembre, Castelli Aperti saluta il suo pubblico, con un ultimo fine settimana di aperture, che coinvolge l’intero territorio regionale.

Il cuneese è, come sempre, il cuore pulsante della rassegna, con le moltissime strutture che si rendono accessibili, ad esempio il Castello della Manta, il Castello Reale di Govone, il WIMU – Wine Museum di Barolo, la Castiglia di Saluzzo e la mostra “Helmut Newton. Intrecci” al Filatoio di Caraglio.

Gli altri luoghi che saranno visitabili nel week end sono:

Bra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri – Museo Civico di Palazzo Traversa – Museo del Giocattolo. Cherasco – Palazzo Salmatoris. Corneliano d’Alba – Torre. Dronero – Museo Civico Luigi Mallé. Fossano – Castello dei Principi D’Acaja. Magliano Alfieri – Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio – Castello degli Alfieri di Magliano. Roddi – Castello di Roddi

Saluzzo - Casa Cavassa – Casa Natale di Silvio Pellico – Torre Civica e Pinacoteca Olivero.

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra – Palazzo Muratori Cravetta – Torre Civica. Serralunga d’Alba – Castello.

Castelli Aperti dà appuntamento alla primavera 2026, con nuove aperture e nuovi percorsi di scoperta tra le meraviglie del Piemonte. Info: www.castelliaperti.it

***

CUNEO

CUNEOVUALÀ

Nel week end sarà visitabile presso la Fondazione Peano in corso Francia 47, la tredicesima edizione di “CuneoVualà”, rassegna in cui emergono carnet de voyage mai esposti, o poco conosciuti al pubblico, di straordinari disegni realizzati sul tema "Il Taccuino dei Borghi. Perduti, abbandonati, mai abitati e immaginati". Orario 15.30-18.30. Ingresso gratuito. Info: https://www.fondazionepeano.it/

CUNEO

80 ANNI DI PIPPI CALZELUNGHE

Domenica 2 novembre, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, nello Spazio Innovazione in Via Roma 17, sarà possibile visitare la mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini. 80 anni di Pippi Calzelunghe”. Ingresso libero e gratuito.

***

ALBA

FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA

Nel weekend prosegue la “Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, che si concluderà l’8 dicembre. Dal mattino del sabato apertura del Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba nel Cortile della Maddalena, dove si possono acquistare magnifici esemplari certificati dalla Commissione dei Giudici del Tartufo. Apertura dell'Alba Truffle Show (Cooking Show con rinomati chef, Analisi Sensoriali e Wine Tasting), incontri in collaborazione con eccellenze enogastronomiche di Langhe Monferrato Roero, mostre d'arte, spettacoli musicali e l’Alba Truffle Bimbi, dedicato a bambini e famiglie. Info: https://www.fieradeltartufo.org/

ALBA

I CONCERTI DELLA FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D’ALBA 2025

Domenica 2 novembre, alle ore 11, nella Chiesa di San Giuseppe concerto dei flautisti Claudi Arimany e Eduard Sànchez con il pianista Albert Giménez. Musiche di Friedrich Kuhlau, Beethoven, Mendelssohn, Doppler, Mozart e Rossini. Info: www.albamusicfestival.com

ALBA

INCONTRIAMOCI IN FIERA

Domenica 2 novembre, dalle 9.30 alle 19.30, nel cuore della città, verrà allestita la mostra-mercato “Incontriamoci in Fiera”: per due giornate il pubblico potrà passeggiare tra gli stand di aziende agricole che presenteranno i loro prodotti. Info: ufficio di Confagricoltura Cuneo (sede di Alba) – 0173/281929 int. 6 - eventi@confagricuneo.it.

ALBA

APERTURE SPECIALI DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI

Nel weekend sarà fruibile presso chiesa di San Giovanni Battista l’esperienza “Visioni D’Arte”, per scoprire le opere d’arte della chiesa con un’esperienza immersiva, grazie a visori 3D e rendere la visita guidata alle opere di arte sacra fruibile a tutti. Durata 30 minuti. Info: https://www.turismoinlanga.it/it/visioni-darte-san-giovanni-3d/

ALBA

MOSTRA ENZO MASTRANGELO

Domenica 2 novembre, dalle 10 alle 19, presso il Coro della Maddalena, visitabile la mostra personale di Enzo Mastrangelo, un viaggio attraverso la sua arte, sempre con al centro la linea “The Time Identity”. Nel coro sono presenti alcune tra le opere più significative dell’artista. Info: 0173/292464.

ALBA

LANGHE E ROERO IN PIAZZA … CON LA GRANDA

Domenica 2 novembre, i prodotti tipici del territorio protagonisti nel centro storico di Alba. Degustazione con le aziende vinicole e speciale enoteca di Langhe e Roero.

Info: www.gowinet.it

***

BARBARESCO

PIACERE BARBARESCO

Domenica 2 novembre in piazza del Municipio, 4 tra i produttori aderenti all'Enoteca, dalle ore 10.30 alle ore 17.30 metteranno in degustazione i Barbaresco DOCG, per presentarli e raccontarli al pubblico. Info: https://www.enotecadelbarbaresco.it/post/we-pb-autunno-2025

***

BAROLO

8 SFUMATURE DI BAROLO

Domenica 2 novembre, dalle 10.30 alle 18, presso l'Enoteca Regionale del Barolo accanto alla classica selezione di assaggi in Enomatic di Langhe Nebbiolo DOC, di Barolo DOCG 2021 e Barolo DOCG 2020, ci sarà “8 Sfumature di Barolo”, una selezione di 8 Barolo di annate e MGA differenti, provenienti da comuni diversi. Evento a pagamento. Info: https://www.enotecadelbarolo.it/

***

BENE VAGIENNA

MERAVIGLIE D’ISLANDA

Domenica 2 novembre presso Casa Ravera, aperta la mostra fotografica “Meraviglie d’Islanda - Paesaggi tra fuoco, ghiaccio e silenzio” di Grazia Bertano. Ingresso libero e gratuito in orario 10-12 / 15-18. Info: https://www.amicidibene.it/

***

BRA

DEDALUS - TUTTI DESIGNERS

Domenica 2 novembre sarà ancora visitabile a Palazzo Mathis la mostra di Dedalus Bra “Tutti Designers”, rassegna dedicata al design, ideata da Francesco Comoglio. In mostra 30 autori, dai maestri agli emergenti per 150 opere dagli anni Settanta ad oggi, che coprono 50 anni di storia del design Italiano e creano una connessione vitale tra 900 e contemporaneità. Orario continuato dalle 10 alle 18. Ingresso gratuito. Info: www.turismoinbra.it/category/eventi/

***

CARAGLIO

SETA

Domenica 2 novembre, dalle ore 15 alle ore 18, presso la ex chiesa dei Santi Pietro e Paolo, sarà visitabile la mostra “Seta. Luoghi e archivi dell’arte serica". Info: www.tacafile.it

***

CASTIGLIONE FALLETTO

MOSTRA PERSONALE DI PIERFLAVIO GALLINA

Domenica 2 novembre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sarà visitabile presso la Cappella di Sant’Anna in via Cavour 28, la mostra personale di Pierflavio Gallina.

Info: https://shop.gallina-atelier.it/blogs/eventi

***

CHERASCO

SBAM POPART

Domenica 2 novembre sarà visitabile “Sbam – Pop art, una mostra due sedi”, presso Palazzo Salmatoris, via Vittorio Emanuele II 31, con opere di Warhol, Dine, Nespolo, Schifano e molti altri. Orari: sabato ore 9.30 /12.30 – 14.30/18.30. Domenica e Festivi ore 9.30/12.30 – 14.30/18.30 Info: https://www.facebook.com/Ufficio.Turistico.Cherasco

***

DEMONTE

VISITE A PALAZZO BORELLI

Domenica 2 novembre, dalle ore 10.30 alle 15.30, visite guidate a Palazzo Borelli. Evento a pagamento, prenotazione necessaria. Info: 328 20 32 182 https://www.vallesturaexperience.it/

***

DOGLIANI

FIERA DEI SANTI E LA CISRÀ

Domenica 2 novembre si rinnova il tradizionale appuntamento con la Fiera dei Santi e la Cisrà, saporita zuppa a base di trippe, ceci e molte verdure autunnali, preparata secondo una ricetta antica (e segreta) tramandata da generazioni. Dalle ore 8.30 si svolgerà la grande fiera commerciale, con più di trecento espositori, e si distribuirà fino ad esaurimento, sotto l’antica Ala Mercatale, la Cisrà. Durante la giornata sono organizzate delle visite guidate alla Chiesa della Confraternita dei Battuti alle ore 10.30 e 15.30 e alla scoperta dei tesori architettonici del centro storico di Dogliani. Info: https://doglianiturismo.com/

DOGLIANI

EMOZIONI CROMATICHE

Domenica 2 novembre, presso la galleria "Il Mobilio antichità", in via Vittorio Emanuele II 41, sarà visitabile la mostra personale dell'artista Fabrizio Oberti intitolata "Emozioni cromatiche". Orari di visita: sabato: 10-12.30 e 16-19. Domenica: 10-12.30

Ingresso libero. Info: 0173/70201 - 335 82 23 721 - 380 53 09 383.

***

DRONERO

PONTE DEL DIALOGO

Domenica 2 novembre avrà inizio l’edizione “Ponte del Dialogo - Autunno 2025”, con la presentazione del festival alle ore 17.30 presso Villa Tornaforte a Cuneo e lo spettacolo alle ore 21 presso il teatro Iris, monologo Moi di Chiara Pasetti con Lisa Galantini. Info:

https://pontedeldialogo.it/edizione/autunno-2025

***

FOSSANO

MEMORIE DI BOTTEGA

Nel week end sarà visitabile presso l’ex Chiesa del Salice la mostra “Memorie di bottega”, esposizione dedicata alla storia del commercio fossanese. Orario: 10 – 12.30 / 16 – 19.30. Ingresso libero. Info: https://ascomfossano.it/

***

GUARENE

LA BELLA ESTATE

Domenica 2 novembre, sarà visitabile a Palazzo Re Rebaudengo la mostra “La Bella Estate” a cura di Tom Eccles, Liam Gillick e Mark Rappolt. Ingresso gratuito dalle 12 alle 19. Info: https://fsrr.org/

***

MONDOVÌ

PECCATI DI GOLA

Domenica 2 novembre, torna “Peccati di Gola”, con Illusion Magic Halloween, Autumn Family Day, Sapori in Piazza e tanto altro. Spazio ai bambini e alle famiglie con scenografie e laboratori a tema Halloween, street food dolce e salato, area vendita ed esposizione, intrattenimenti itineranti, degustazioni guidate e l’imperdibile “Palatartufo” con la XXVIIa Fiera Regionale del Tartufo. Non possono mancare le mongolfiere, presenti sia con il vincolato gratuito nelle giornate dell’1 e del 2 novembre, sia con incredibili palloni radiocomandati in volo su alcuni tratti del centro storico. Info: 0174/330358 - https://www.visitcuneese.it/dettaglio-evento/-/d/peccati-di-gola

***

MONTICELLO D’ALBA

HALLOWEEN FAMILY TOUR

Domenica 2 novembre, il castello sarà aperto per le classiche visite guidate all’interno del maniero e nel parco.In occasione della festa di Halloween, verrà proposto l’Halloween Family Tour, una visita guidata all’interno del Castello dove i più piccoli andranno alla ricerca di indizi nascosti con l’utilizzo di un kit di gioco per ottenere una dolce sorpresa finale. Info:

https://www.turismoinlanga.it/

***

MONTEROSSO GRANA

GLI ANIMALI DI FULVIO BELTRANDO

Domenica 2 novembre, presso il Museo Terra del Castelmagno a San Pietro di Monterosso Grana, sarà visitabile la mostra fotografica “Gli animali di Fulvio Beltrando", in orario 15-18. Ingresso gratuito. Info: 329 42 86 890.

***

PIETRAPORZIO

VISITE ALLE MINIERE DI BARITE

Domenica 2 novembre, alle ore 10, visita guidata, presso le miniere di barite a Pietraporzio. Evento a pagamento, prenotazione necessaria. Info: https://www.vallesturaexperience.it/

***

RACCONIGI

VITA PUBBLICA E SEGRETI

Domenica 2 novembre, con partenze alle ore 11.30 e 14.45, speciali visite guidate al Castello Reale di Racconigi. Il percorso si concentrerà sugli eventi pubblici e sui retroscena della vita di Corte, offrendo uno sguardo affascinante sia sulla quotidianità che sulla cerimonialità della famiglia reale. Info: https://www.cuneoalps.it/

RACCONIGI

MOSTRA FOTOGRAFICA

Domenica 2 novembre in orario 10-12.30/ 15.30-18.30, sarà visitabile presso la Pinacoteca Civica Levis Sismonda di Racconigi, la mostra fotografica di Giorgio Barberis. Info: https://www.visitracconigi.com/

***

RODDI

NARRAR CASTELLI E VINI

Domenica 2 novembre, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18 visite narrate nel Castello di Roddi. Al termine dei percorsi di visita, spazio anche alle degustazioni di vini. Info: https://www.turismoinlanga.it/it/narrar-castelli-vini-2025/

***

SALUZZO

L’INVERNO DI PERSEFONE

Domenica 2 novembre sarà ancora visitabile la mostra “L’Inverno di Persefone: Mito e cultura del contemporaneo”, personale di Gabriella Benedini, nella suggestiva Castiglia di Saluzzo. Info: https://www.fondazionegaruzzo.org/

***

VALGRANA

AUTUNNO IN FIERA

Domenica 2 novembre, nelle vie del paese, si terrà “Autunno in fiera”, con esposizione di bancarelle, degustazione di prodotti tipici locali e pranzo con polenta per tutti. Sarà allestito un ricco Banco di beneficenza e sarà attivo per tutto il giorno il servizio bar della Pro Loco. Info: 350 57 77 406.