Martedì 4 novembre le associazioni uniscono le forze per “Cambiare la rotta”: un viaggio tra storia, giustizia e futuro

L’incontro nasce dal desiderio di promuovere una maggiore consapevolezza sulle disuguaglianze globali e sulle connessioni storiche tra Europa e Africa. Al centro del dibattito ci saranno temi cruciali come il retaggio coloniale, il debito internazionale, e le nuove sfide legate alla giustizia economica, climatica e sociale.

A intervenire saranno il Dott. Soumaila Diawara, esperto di geopolitica africana e diritto internazionale privato, e Ivana Borsotto, presidente di FOCSIV – la Federazione degli Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario. Due voci autorevoli che aiuteranno a comprendere come le disuguaglianze e i conflitti di oggi affondino le radici in dinamiche storiche profonde, ma anche come sia possibile cambiare direzione.

“Cambiare la rotta” è un invito a decolonizzare le menti, comprendere il passato e trasformare il presente, liberando i popoli dal peso di un debito economico e morale ingiusto. Un cammino di giustizia e cooperazione che può e deve partire da ciascuno di noi.

L’evento è a ingresso libero e realizzato con il sostegno di CSV Società Solidale e il contributo della Fondazione CRS. Per chi non potrà partecipare di persona, sarà disponibile una diretta streaming: iscrivendosi tramite modulo online, si riceverà via email il link per seguire il talk in tempo reale.