Politica | 02 novembre 2025, 11:33

Cori fascisti a Parma: il circolo saluzzese di Gioventù Nazionale prende le distanze

"Facciamo nostre le parole del ministro Crosetto. Cori fascisti e inni nostalgici di un oscuro passato non hanno nulla a che fare con gli ideali e i membri di Fratelli d’Italia e di Gioventù Nazionale"

"Il circolo saluzzese di Gioventù Nazionale prende le distanze dai fatti accaduti a Parma, facendo proprie le parole del ministro della Difesa, Guido Crosetto. Cori fascisti e inni nostalgici di un oscuro passato non hanno nulla a che fare con gli ideali e i membri di Fratelli d’Italia e di Gioventù Nazionale. I ragazzi di Gioventù Nazionale Saluzzo sono ispirati da valori di libertà, non da estremismi beceri e illiberali: condanniamo con forza ognuna di queste azioni che minano le fondamenta del nostro partito e ci auguriamo che esse non accadano mai più".

E' quanto dichiarano il coordinatore cittadino del gruppo Matteo Peirone,  il segretario cittadino Giovanni Caligaris e il vicesegretario cittadino Virgilio Monge. 

Sullo stesso fatto ieri si era registrata la netta posizione di Crosetto: "I cori fascisti di Parma si commentano da soli, sono qualcosa che nulla a che fare con Fratelli d'Italia, nulla doveva avere a che fare, quelle persone vanno prese a calci e mandati via", ha detto il ministro a margine di un evento elettorale a Napoli con il candidato del centrodestra Edmondo Cirielli.

