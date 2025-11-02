 / Curiosità

Curiosità | 02 novembre 2025, 11:05

Bra, è fiorito il pruno selvatico al Santuario della Madonna dei fiori

Primi fiorellini bianchi sbocciati nel luogo dove il 29 dicembre 1336 apparve la Madonna

Foto di Stefano Tibaldi

Foto di Stefano Tibaldi

La Madonna dei fiori per i braidesi è una persona di famiglia. E questa volta non si è fatta pregare troppo. I primi fiori del famoso pruneto sono sbocciati nel giardino del Santuario già in ottobre, mese del Rosario, come segno di speranza nell’anno giubilare.

A questo evento straordinario è legata la solenne celebrazione in calendario ogni 29 dicembre, che ricorda i fatti miracolosi avvenuti dopo l'apparizione di Maria Santissima nel 1336 a una giovane prossima al parto, Egidia Mathis: due masnadieri messi in fuga da una folgorante luce e pruno fiorito in pieno inverno.

Oggi, come allora, c'è ancora chi cerca di trovare una spiegazione scientifica e razionale al singolare fenomeno. Nell'attesa, non rimane che godersi questo piccolo spettacolo della natura, offerto dalla Divina Grazia. 

 

Foto di Stefano Tibaldi

Foto di Stefano Tibaldi

Foto di Stefano Tibaldi

Foto di Stefano Tibaldi

Foto di Stefano Tibaldi

Foto di Stefano Tibaldi

Silvia Gullino

