Bra, è fiorito il pruno selvatico al Santuario della Madonna dei fiori

La Madonna dei fiori per i braidesi è una persona di famiglia. E questa volta non si è fatta pregare troppo. I primi fiori del famoso pruneto sono sbocciati nel giardino del Santuario già in ottobre, mese del Rosario, come segno di speranza nell’anno giubilare.

A questo evento straordinario è legata la solenne celebrazione in calendario ogni 29 dicembre, che ricorda i fatti miracolosi avvenuti dopo l'apparizione di Maria Santissima nel 1336 a una giovane prossima al parto, Egidia Mathis: due masnadieri messi in fuga da una folgorante luce e pruno fiorito in pieno inverno.

Oggi, come allora, c'è ancora chi cerca di trovare una spiegazione scientifica e razionale al singolare fenomeno. Nell'attesa, non rimane che godersi questo piccolo spettacolo della natura, offerto dalla Divina Grazia.