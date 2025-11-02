 / Curiosità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Curiosità | 02 novembre 2025, 16:13

L’albero di Natale? A Bra si fa già a novembre

Le vetrine addobbate a festa risvegliano il bambino che è in noi e ci donano benessere. Lo dice la scienza

Albero di Natale allestito nel centro di Bra

Albero di Natale allestito nel centro di Bra

Avete già fatto l’albero di Natale? Che domanda direte voi, non è mica l’8 dicembre! Verissimo, siamo appena a novembre, però tantissimi italiani hanno già fatto l’albero e tra questi ci sono anche i braidesi. A dircelo sono le vetrine della cartoleria Grosso, che ogni anno esibisce l’albero di Natale in largo anticipo per un toccasana di gioia e benessere. Per altri si aspetta, come da tradizione, l’Immacolata.

Ma siamo sicuri che sia sbagliato? Secondo uno studio dell’Università dello Utah e della Temple University, chi predispone gli addobbi natalizi con largo anticipo, anche molto prima del 25 dicembre, è in generale più felice e aperto nei confronti degli altri.

La ricerca è stata confermata da Steve McKeown, psicologo e fondatore della McKeown Clinic, che invita a proiettarsi in avanti, perché immergersi nell’atmosfera del Natale fa mantenere i contatti con il bambino che è in noi.

«In un mondo pieno di stress e ansia - ha spiegato lo psicologo - la gente associa ciò che è correlato al Natale alla felicità, evocando forti sentimenti legati all’infanzia. Le decorazioni sono semplicemente un’ancora alle emozioni e all’eccitamento di quando eravamo bambini».

La psicoterapista Amy Morin, invece, aggiunge che per alcune persone festeggiare il Natale è anche un modo per ricordare qualcuno amato che non c’è più: «Guardare l’albero decorato fa venire in mente com’era la vita quando insieme si aspettavano i regali da scartare. Per chi ha perso qualcuno, le vacanze fanno tornare la mente ai bei tempi passati».

Ma non è finita qui. Perché secondo una ricerca scientifica pubblicata sul Journal of Environmental Psychology appendere i festoni alla parte esterna delle porte di casa aiuta a mantenere un buon rapporto con i vicini, a essere più amichevoli.

Secondo un’altra indagine, anche la corsa agli acquisti natalizi sta cambiando connotazione. La metà degli intervistati afferma di comprare i regali in anticipo rispetto a 10 anni fa, mentre il 45% non ha cambiato abitudini e solo il 6% pensa ai regali più tardi. In particolare, due italiani su tre iniziano gli acquisti per i propri cari già tra settembre e novembre. 

Ultima, ma non per importanza, la credenza che concedersi qualche addobbo natalizio prima del tempo ci aiuti a migliorare il nostro umore. Il motivo è presto svelato: se ci sentiamo felici, il nostro corpo rilascia endorfine, dopamina e serotonina nel nostro cervello, anche conosciuti come “gli ormoni della felicità”. Questi ultimi sono dei veri e propri analgesici naturali che aiutano a migliorare la memoria, ad aumentare il livello di energia, a ridurre la depressione e… a rafforzare il nostro sistema immunitario!

L’avreste mai detto? E voi quando fate l’albero?

Silvia Gullino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium