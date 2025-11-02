L’albero di Natale? A Bra si fa già a novembre

Avete già fatto l’albero di Natale? Che domanda direte voi, non è mica l’8 dicembre! Verissimo, siamo appena a novembre, però tantissimi italiani hanno già fatto l’albero e tra questi ci sono anche i braidesi. A dircelo sono le vetrine della cartoleria Grosso, che ogni anno esibisce l’albero di Natale in largo anticipo per un toccasana di gioia e benessere. Per altri si aspetta, come da tradizione, l’Immacolata.

Ma siamo sicuri che sia sbagliato? Secondo uno studio dell’Università dello Utah e della Temple University, chi predispone gli addobbi natalizi con largo anticipo, anche molto prima del 25 dicembre, è in generale più felice e aperto nei confronti degli altri.

La ricerca è stata confermata da Steve McKeown, psicologo e fondatore della McKeown Clinic, che invita a proiettarsi in avanti, perché immergersi nell’atmosfera del Natale fa mantenere i contatti con il bambino che è in noi.

«In un mondo pieno di stress e ansia - ha spiegato lo psicologo - la gente associa ciò che è correlato al Natale alla felicità, evocando forti sentimenti legati all’infanzia. Le decorazioni sono semplicemente un’ancora alle emozioni e all’eccitamento di quando eravamo bambini».

La psicoterapista Amy Morin, invece, aggiunge che per alcune persone festeggiare il Natale è anche un modo per ricordare qualcuno amato che non c’è più: «Guardare l’albero decorato fa venire in mente com’era la vita quando insieme si aspettavano i regali da scartare. Per chi ha perso qualcuno, le vacanze fanno tornare la mente ai bei tempi passati».

Ma non è finita qui. Perché secondo una ricerca scientifica pubblicata sul Journal of Environmental Psychology appendere i festoni alla parte esterna delle porte di casa aiuta a mantenere un buon rapporto con i vicini, a essere più amichevoli.

Secondo un’altra indagine, anche la corsa agli acquisti natalizi sta cambiando connotazione. La metà degli intervistati afferma di comprare i regali in anticipo rispetto a 10 anni fa, mentre il 45% non ha cambiato abitudini e solo il 6% pensa ai regali più tardi. In particolare, due italiani su tre iniziano gli acquisti per i propri cari già tra settembre e novembre.

Ultima, ma non per importanza, la credenza che concedersi qualche addobbo natalizio prima del tempo ci aiuti a migliorare il nostro umore. Il motivo è presto svelato: se ci sentiamo felici, il nostro corpo rilascia endorfine, dopamina e serotonina nel nostro cervello, anche conosciuti come “gli ormoni della felicità”. Questi ultimi sono dei veri e propri analgesici naturali che aiutano a migliorare la memoria, ad aumentare il livello di energia, a ridurre la depressione e… a rafforzare il nostro sistema immunitario!

L’avreste mai detto? E voi quando fate l’albero?