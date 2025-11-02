VOLLEY A1F / Gatte oggi in scena a Cervia per sfidare San Giovanni in Marignano. Allaoui: "Sarà una partita difficile"

Dopo la bella vittoria al tie-break contro Firenze, per la Honda Cuneo Granda Volley non c'è tempo di tirare il fiato. Tra poche ore infatti le Gatte di coach Salvagni scenderanno di nuovo in campo per affrontare la Omag Mt San Giovanni in Marignano.

Le romagnole occupano al momento l'ultima posizione in classifica. Per loro un difficile esordio nella massima serie: le atlete di coach Bellano infatti sono ancora a quota zero punti e non sono ancora riuscite a conquistare neppure un set.

Dopo aver conquistato la massima serie vincendo il Pool Promozione, la matricola guidata da capitan Ortolani sta pagando il salto di categoria, e nell’ultima giornata si è arresa per 3-0 a Macerata, in una sfida equilibrata ma chiusa a favore dell’altra neopromossa. Oggi le padrone di casa cercheranno dunque di sbloccarsi e conquistare i primi punti della stagione davanti ai propri tifosi.

Cuneo arriva a Cervia invece dal successo al tie-break contro Firenze, che ha fruttato due punti preziosi e il sesto posto in classifica con 11 punti complessivi. Una vittoria importante, anche se resta un pizzico di rammarico per non essere riuscite a chiudere il match per 3-0.

"Dopo il secondo set siamo calate per quanto riguarda l’attacco e la battuta" ha commentato l'alzatrice Safa Allaoui. Per lei mercoledì sera una bella prestazione: entrata nel terzo set, è stata poi confermata nei parziali successi, tenendo il campo con grinta e riuscendo a cambiare il ritmo del gioco, portando così la squadra alla vittoria.

"È stata una grande emozione fare il primo ingresso in casa. La squadra stava vivendo un momento di difficoltà, così ho cercato di entrare con la mente libera per aiutarle a raggiungere l’obbiettivo. Sono felice di aver dato il mio contributo. Mi ritengo fortunata di potermi allenare con Noemi, cercherò di imparare il più possibile da lei".

Guardando alla partita di oggi, la giovane alzatrice aggiunge: "Sappiamo che sarà una partita difficile, dobbiamo entrare in campo con la giusta mentalità per raggiungere il miglior risultato possibile".

La sfida di questo pomeriggio sarà anche una partita ricca di incroci e vecchie conoscenze. A San Giovanni in Marignano giocano infatti Sara Caruso, Gatta dal 2021 al 2023, e Sara Panetoni, biancorossa nella scorsa stagione. Anche tanti ex sulla panchina, con Massimo Bellano sulla panchina di Cuneo nel 2022-2023, Emanuele Aime dal 2023 al 2025 e Fabio Tisci in Emilia nel 2016-2017.

Appuntamento dunque a oggi pomeriggio per la settima giornata di campionato. Fischio di inizio al Palasport di Cervia alle 17:00. La partita verrà trasmessa in diretta su VBTV.