VOLLEY A1F / Per la Honda Cuneo Granda Volley passo falso a Cervia, Marignano si impone per 3-0

Settima giornata della Serie A1 Tigotà e passo falso per la Honda Cuneo Granda Volley che torna da Cervia a mani vuote. Il match contro la Omag MT San Giovanni in Marignano, guidata dagli ex Bellano e Aime, si chiude infatti con un netto 3-0 per le padrone di casa.

Le biancorosse, pur consapevoli delle insidie della trasferta, non sono riuscite a imporre il proprio ritmo contro una Marignano più concreta e ordinata nei momenti chiave.

Nei primi due set le Gatte provano a restare in partita, ma la maggiore lucidità e concretezza delle padrone di casa fa la differenza. Marignano si impone così con un netto 3-0, conquistando la prima vittoria stagionale e muovendo sia la casella dei set vinti sia quella dei successi.

Per questo match Salvagni si affida al sestetto già consolidato: Signorile, Diop, Keene, Cecconello, Pritchard, Pucelj e Bardaro, mentre per Omag ci sono ben 3 novità, con Bracchi per Piovesan, Brancher per Ortolani e Parini al posto di Kochurina, out per strappo addominale.

Partenza in sordina per le Gatte, 6-3, poi ingranano la marcia giusta e pareggiano sul 10. Altro strappo delle padrone di casa, 13-10, e risposta Cuneo, 15-15, poi altro break biancoazzurro 18-15. Consolini prosegue la fuga (20-16, 23-18), ma Diop al servizio riapre tutto con due ace e impedisce alle padrone di casa il cambio palla, arrivando 23-24. Consolini però non molla e si procede ai vantaggi, fino al 30 pari, con tanti errori al servizio da entrambe le parti e nessuna squadra che vuole mollare. Le formazioni impattano sul 31 pari, poi l’errore di Marring subentrata a Pucelj nel corso del set e il punto di Piovesan consegnano a Marignano il primo set della stagione.

Inizio del secondo parziale con Marring dentro per Pritchard. Ancora partenza forte di Consolini 3-0, poi le Gatte riprendono il controllo, 4-7. Grande break di 4 punti con Straube al servizio, Marignano da -3 arriva a +2, 10-8. Cuneo subisce, poi recupera, 11 pari. Consolini tenta la fuga, ma le biancorosse restano agganciate e sul 15 pari mettono la freccia, 15-17 con ancora Diop insidiosa al servizio. Marignano però non molla e recupera ancora: 18-20 e 22-20 con Meliffi con la maglia da banda che entra a servire. Cuneo tenta la rimonta, ma Marignano sale in cattedra e diventa inarrestabile, chiudendo 25-21 e conquistando il primo punto in seria A1.

Koulisiani confermata per Cecconello nel terzo parziale e ancora partenza in quarta per Omag: 4-0 e 6-1. Salvagni prova a richiamare le sue, ma Marignano ormai ha preso il controllo del gioco e spinta dal proprio pubblico impone il ritmo, 8-2. Le Gatte tentano la reazione, ma Consolini è in fiducia e preme sull’acceleratore, 15-7, 16-8 e 20-10, per poi chiudere in scioltezza, 25-13.

Premiata MVP del match Edinara Brancher, che ha chiuso con 14 punti totali (33% in attacco), di cui 2 ace e 1 muro. In doppia cifra per le padrone di casa anche Piovesan e Caruso, entrambe a quota 10. Per le Gatte top scorer Diop con 12 punti, seguita da Keene e Marring con 11 punti ciascuna.

Un match giocato decisamente sottotono dalle Gatte rispetto a quanto mostrato nelle prime giornate di campionato, complice anche la stanchezza accumulata dopo i dieci set disputati in appena una settimana e dopo un primo parziale arrivato ai vantaggi 33-31.

Le biancorosse ora però avranno il tempo di tirare il fiato e di prepararsi alla prossima giornata. Il prossimo appuntamento sarà infatti domenica 9 novembre tra le mura amiche al Palazzetto di San Rocco Castagnaretta contro una delle big del campionato, la Numia Vero Volley Milano. Fischio di inizio alle 17:00.

IL MATCH IN PILLOLE

PRIMO SET

Honda Cuneo Granda Volley: capitan Signorile in diagonale con Diop, al centro Keene e Cecconello, in banda Pritchard e Pucelj, libero Bardaro.

Omag MT San Giovanni in Marignano: in regia Straube con opposto Brancher, centrali Caruso e Parini, schiacciatrici Nardo e Bracchi, libero Tellone.

Subito a segno Pritchard, 0-1. Nardo da seconda linea, 1-1. Bracchi sulle mani alte del muro, 2-1. Muro di Caruso, 3-1. Pallonetto di Keene, 3-2. Muro di Caruso, 4-2. Ancora Caruso sotto rete, 5-2. Keene in fast, 5-3. Errore al servizio di Pritchard, 6-3. Out Bracchi, 6-4. Nardo sopra il muro, 7-4. Diop contro le mani del muro, 7-5. Out Brancher, 7-6. Murata Pucelj, 8-6. Primo tempo Cecconello, 8-7. Brancher da prima linea, 9-7. Mani out di Pritchard, 9-8. Brancher sotto rete, 10-8. Diop vincente, 10-9. Errore di Bracchi, 10 pari. Bracchi in mezzo al muro, 11-10. Brancher da seconda linea, 12-10. Ace di Brancher, 13-10. Murata Bracchi, 13-11, entra Marring per Pritchard, ma sbaglia, 14-11. Diop dalla seconda linea, 14-12. Ace Keene, 14-13. Cecconello sotto rete, 14 pari. Errore Keene, 15-14. Out anche Caruso, 15 pari. Pipe di Bracchi, 16-15. Nardo in parallela, 17-15. Pipe di Bracchi, 18-15. Ancora a segno Nardo, 19-15. Pucelj a segno, entra al suo posto Rivero per sevire, 19-16. Sbaglia Rivero, 20-16. Ace di Nardo, 21-16. Errore di Diop si chiama il check; 22-16. Marring a segno, 22-17, entra Koulisiani a servire. Keene a segno sotto rete, 22-18. Errore al servizio, 23-18. Entra Meliffi a servire, muro out di Bracchi, 23-19. Ace su Meliffi, 23-20 e time out Bellano. Invasione Straube, 23-21. Ace Diop, 23-22, esce Bracchi per Piovesan. Murata Brancher, 23 pari, time out Bellano. Marring a segno, 23-24. Errore Diop, 24 pari. Keene in fast, 24-25. Keene in fast, 25-26. Errore di Keene, 26 pari. Out Diop e punto Brancher, 28 pari. Invasione Cuneo a muro, entra Pucelj, 28-29. Marring da prima linea, 29 pari. Ancora Marring, 29-30. Piovesan, 30 pari. Pallonetto Keene e poi Straube, 31 pari. Out Marring, 32-31. Piovesan, 33-31.

SECONDO SET

Parini sotto rete, 1-0. Muro out di Cuneo, 2-0. Diop a segno, 2-1. Fallo di formazione Cuneo, 3-1. Diop murata out, 3-2. Murata la fast di Caruso, 3 pari. Murata ancora la fast, 3-4. Ace di Cecconello, 3-5. Mani out Cuneo, 4-5. A segno Keene, 4-6. Out Nardo, 4-7. Nardo dentro, 5-7. Piovesan out, 5-8. Brancher su Bardaro, 6-8. Pucelj out, 7-8. Errore Diop, 8 pari. Out anche Marring, 9-8. Ace Straube, 10-8. Doppio punto Marring, 10 pari. Parini in sette, 11-10. Entra Koulisiani, sbaglia Consolini al servizio, 11 pari. Piovesan in diagonale stretta, 12-11. Primo tempo di Koulisiani, 12 pari. Out Marring, 13-12. Piovesan in mezzo al muro, 14-12. Diop sulle mani alte del muro, 14-13. Muro su Caruso, 14 pari. Murata Pucelj, 15-14. Diop a segno, 15 pari. Ace Diop, 15-16. Out Nardo, 15-17. Pipe di Consolini, 16-17. Pucelj a segno, 16-18. Parini in sette, 17-18. Pallonetto di Keene, 17-19. Nardo a segno, 18-19. Marring a segno, 18-20. Pallonetto di Brancher, 19-20. Piovesan a segno, 20 pari. Primo tempo Koulisiani, 21-20. Murata Marring, 22-20. Marring in mezzo al muro, 22-21. Piovesan a segno, 23-21. Ace Brancher, 24-21. Parisi sottorete, 25-21.

TERZO SET

Dentro Koulisiani per Cecconello. Errore Pucelj, 1-0. Parini a segno sottorete, 2-0. Invasione Keene, 3-0. Errore Pucelj ed entra Rivero, 4-0. Errore Nardo, 4-1. Errore di Diop al servizio e Brancher ancora a segno, 6-1. Ace di Parini e Rivero a segno, 7-2. Errore di Rivero al servizio, 8-2. Errore Consolini al servizio, Straube da seconda e errore Marring, 10-3. Out Nardo, 10-4. Brancher da seconda linea, 11-4. Pallonetto Marring, 11-5. Errore Marring, 12-5. Diop in mezzo al muro, 12-6. Straube sotto reta, 13-6. Imprecisione Cuneo e muro out, 14-7. 7 di Caruso, 15-7. Time out Cuneo. Rivero sulle mani alte del muro, 15-8. Nardo in pipe, 16-8. Keene in fast, 16-9. Pallonetto di Piovesan, 17-9. Tocco di Signorile out, 18-9. Invasione Cuneo, 19-9. Errore Piovesan in battuta, 19-10. Caruso sotto rete, 20-10. Murata Koulisiani, 21-10. Marring out, 22-10. Ace Caruso, 23-10. Muro su Rivero, 24-10. Rivero da seconda linea, 24-11. Rivero in parallela, 24-12. Ace di Marring, 24-13. Out il servizio, 25-13.