 / Volley

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Volley | 02 novembre 2025, 19:08

VOLLEY A1F / Per la Honda Cuneo Granda Volley passo falso a Cervia, Marignano si impone per 3-0

Le Gatte di coach Salvagni tornano dalla trasferta di Cervia a mani vuote, con Omag che conquista la prima vittoria della stagione. Premiata MVP del match Brancher, partita titolare al posto di Ortolani

Edinara Brancher, premiata MVP del match, in azione contro le Gatte

Edinara Brancher, premiata MVP del match, in azione contro le Gatte

Settima giornata della Serie A1 Tigotà e passo falso per la Honda Cuneo Granda Volley che torna da Cervia a mani vuote. Il match contro la Omag MT San Giovanni in Marignano, guidata dagli ex Bellano e Aime, si chiude infatti con un netto 3-0 per le padrone di casa.

Le biancorosse, pur consapevoli delle insidie della trasferta, non sono riuscite a imporre il proprio ritmo contro una Marignano più concreta e ordinata nei momenti chiave.

Nei primi due set le Gatte provano a restare in partita, ma la maggiore lucidità e concretezza delle padrone di casa fa la differenza. Marignano si impone così con un netto 3-0, conquistando la prima vittoria stagionale e muovendo sia la casella dei set vinti sia quella dei successi.

Per questo match Salvagni si affida al sestetto già consolidato: Signorile, Diop, Keene, Cecconello, Pritchard, Pucelj e Bardaro, mentre per Omag ci sono ben 3 novità, con Bracchi per Piovesan, Brancher per Ortolani e Parini al posto di Kochurina, out per strappo addominale.

Partenza in sordina per le Gatte, 6-3, poi ingranano la marcia giusta e pareggiano sul 10. Altro strappo delle padrone di casa, 13-10, e risposta Cuneo, 15-15, poi altro break biancoazzurro 18-15. Consolini prosegue la fuga (20-16, 23-18), ma Diop al servizio riapre tutto con due ace e impedisce alle padrone di casa il cambio palla, arrivando 23-24. Consolini però non molla e si procede ai vantaggi, fino al 30 pari, con tanti errori al servizio da entrambe le parti e nessuna squadra che vuole mollare. Le formazioni impattano sul 31 pari, poi l’errore di Marring subentrata a Pucelj nel corso del set e il punto di Piovesan consegnano a Marignano il primo set della stagione.

Inizio del secondo parziale con Marring dentro per Pritchard. Ancora partenza forte di Consolini 3-0, poi le Gatte riprendono il controllo, 4-7. Grande break di 4 punti con Straube al servizio, Marignano da -3 arriva a +2, 10-8. Cuneo subisce, poi recupera, 11 pari. Consolini tenta la fuga, ma le biancorosse restano agganciate e sul 15 pari mettono la freccia, 15-17 con ancora Diop insidiosa al servizio. Marignano però non molla e recupera ancora: 18-20 e 22-20 con Meliffi con la maglia da banda che entra a servire. Cuneo tenta la rimonta, ma Marignano sale in cattedra e diventa inarrestabile, chiudendo 25-21 e conquistando il primo punto in seria A1.

Koulisiani confermata per Cecconello nel terzo parziale e ancora partenza in quarta per Omag: 4-0 e 6-1. Salvagni prova a richiamare le sue, ma Marignano ormai ha preso il controllo del gioco e spinta dal proprio pubblico impone il ritmo, 8-2. Le Gatte tentano la reazione, ma Consolini è in fiducia e preme sull’acceleratore, 15-7, 16-8 e 20-10, per poi chiudere in scioltezza, 25-13.

Premiata MVP del match Edinara Brancher, che ha chiuso con 14 punti totali (33% in attacco), di cui 2 ace e 1 muro. In doppia cifra per le padrone di casa anche Piovesan e Caruso, entrambe a quota 10. Per le Gatte top scorer Diop con 12 punti, seguita da Keene e Marring con 11 punti ciascuna.

Un match giocato decisamente sottotono dalle Gatte rispetto a quanto mostrato nelle prime giornate di campionato, complice anche la stanchezza accumulata dopo i dieci set disputati in appena una settimana e dopo un primo parziale arrivato ai vantaggi 33-31. 

Le biancorosse ora però avranno il tempo di tirare il fiato e di prepararsi alla prossima giornata. Il prossimo appuntamento sarà infatti domenica 9 novembre tra le mura amiche al Palazzetto di San Rocco Castagnaretta contro una delle big del campionato, la Numia Vero Volley Milano. Fischio di inizio alle 17:00.

IL MATCH IN PILLOLE

PRIMO SET

Honda Cuneo Granda Volley: capitan Signorile in diagonale con Diop, al centro Keene e Cecconello, in banda Pritchard e Pucelj, libero Bardaro.

Omag MT San Giovanni in Marignano: in regia Straube con opposto Brancher, centrali Caruso e Parini, schiacciatrici Nardo e Bracchi, libero Tellone.

Subito a segno Pritchard, 0-1. Nardo da seconda linea, 1-1. Bracchi sulle mani alte del muro, 2-1. Muro di Caruso, 3-1. Pallonetto di Keene, 3-2. Muro di Caruso, 4-2. Ancora Caruso sotto rete, 5-2. Keene in fast, 5-3. Errore al servizio di Pritchard, 6-3. Out Bracchi, 6-4. Nardo sopra il muro, 7-4. Diop contro le mani del muro, 7-5. Out Brancher, 7-6. Murata Pucelj, 8-6. Primo tempo Cecconello, 8-7. Brancher da prima linea, 9-7. Mani out di Pritchard, 9-8. Brancher sotto rete, 10-8. Diop vincente, 10-9. Errore di Bracchi, 10 pari. Bracchi in mezzo al muro, 11-10. Brancher da seconda linea, 12-10. Ace di Brancher, 13-10. Murata Bracchi, 13-11, entra Marring per Pritchard, ma sbaglia, 14-11. Diop dalla seconda linea, 14-12. Ace Keene, 14-13. Cecconello sotto rete, 14 pari. Errore Keene, 15-14. Out anche Caruso, 15 pari. Pipe di Bracchi, 16-15. Nardo in parallela, 17-15. Pipe di Bracchi, 18-15. Ancora a segno Nardo, 19-15. Pucelj a segno, entra al suo posto Rivero per sevire, 19-16. Sbaglia Rivero, 20-16. Ace di Nardo, 21-16. Errore di Diop si chiama il check; 22-16. Marring a segno, 22-17, entra Koulisiani a servire. Keene a segno sotto rete, 22-18. Errore al servizio, 23-18. Entra Meliffi a servire, muro out di Bracchi, 23-19. Ace su Meliffi, 23-20 e time out Bellano. Invasione Straube, 23-21. Ace Diop, 23-22, esce Bracchi per Piovesan. Murata Brancher, 23 pari, time out Bellano. Marring a segno, 23-24. Errore Diop, 24 pari. Keene in fast, 24-25. Keene in fast, 25-26. Errore di Keene, 26 pari. Out Diop e punto Brancher, 28 pari. Invasione Cuneo a muro, entra Pucelj, 28-29. Marring da prima linea, 29 pari. Ancora Marring, 29-30. Piovesan, 30 pari. Pallonetto Keene e poi Straube, 31 pari. Out Marring, 32-31. Piovesan, 33-31.

SECONDO SET

Parini sotto rete, 1-0. Muro out di Cuneo, 2-0. Diop a segno, 2-1. Fallo di formazione Cuneo, 3-1. Diop murata out, 3-2. Murata la fast di Caruso, 3 pari. Murata ancora la fast, 3-4. Ace di Cecconello, 3-5. Mani out Cuneo, 4-5. A segno Keene, 4-6. Out Nardo, 4-7. Nardo dentro, 5-7. Piovesan out, 5-8. Brancher su Bardaro, 6-8. Pucelj out, 7-8. Errore Diop, 8 pari. Out anche Marring, 9-8. Ace Straube, 10-8. Doppio punto Marring, 10 pari. Parini in sette, 11-10. Entra Koulisiani, sbaglia Consolini al servizio, 11 pari. Piovesan in diagonale stretta, 12-11. Primo tempo di Koulisiani, 12 pari. Out Marring, 13-12. Piovesan in mezzo al muro, 14-12. Diop sulle mani alte del muro, 14-13. Muro su Caruso, 14 pari. Murata Pucelj, 15-14. Diop a segno, 15 pari. Ace Diop, 15-16. Out Nardo, 15-17. Pipe di Consolini, 16-17. Pucelj a segno, 16-18. Parini in sette, 17-18. Pallonetto di Keene, 17-19. Nardo a segno, 18-19. Marring a segno, 18-20. Pallonetto di Brancher, 19-20. Piovesan a segno, 20 pari. Primo tempo Koulisiani, 21-20. Murata Marring, 22-20. Marring in mezzo al muro, 22-21. Piovesan a segno, 23-21. Ace Brancher, 24-21. Parisi sottorete, 25-21.

TERZO SET

Dentro Koulisiani per Cecconello. Errore Pucelj, 1-0. Parini a segno sottorete, 2-0. Invasione Keene, 3-0. Errore Pucelj ed entra Rivero, 4-0. Errore Nardo, 4-1. Errore di Diop al servizio e Brancher ancora a segno, 6-1. Ace di Parini e Rivero a segno, 7-2. Errore di Rivero al servizio, 8-2. Errore Consolini al servizio, Straube da seconda e errore Marring, 10-3. Out Nardo, 10-4. Brancher da seconda linea, 11-4. Pallonetto Marring, 11-5. Errore Marring, 12-5. Diop in mezzo al muro, 12-6. Straube sotto reta, 13-6. Imprecisione Cuneo e muro out, 14-7. 7 di Caruso, 15-7. Time out Cuneo. Rivero sulle mani alte del muro, 15-8. Nardo in pipe, 16-8. Keene in fast, 16-9. Pallonetto di Piovesan, 17-9. Tocco di Signorile out, 18-9. Invasione Cuneo, 19-9. Errore Piovesan in battuta, 19-10. Caruso sotto rete, 20-10. Murata Koulisiani, 21-10. Marring out, 22-10. Ace Caruso, 23-10. Muro su Rivero, 24-10. Rivero da seconda linea, 24-11. Rivero in parallela, 24-12. Ace di Marring, 24-13. Out il servizio, 25-13.

Irene Rolando

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium