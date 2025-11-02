VOLLEY SUPERLEGA / Rivivi gli highlights di Cuneo–Piacenza: una battaglia di emozioni al Palasport [VIDEO]

Il pomeriggio di Ognissanti ha regalato al Palasport di Cuneo un’atmosfera da grande evento. La MA Acqua S. Bernardo Cuneo ha infiammato i 3.500 presenti con una prestazione di altissimo livello contro la corazzata Gas Sales Bluenergy Piacenza, in un match carico di tensione, intensità e spettacolo.

Gli uomini di Matteo Battocchio sono partiti alla grande, portandosi avanti 2-0 grazie a un gioco incisivo e a una difesa impeccabile. Ma Piacenza, forte della sua esperienza e qualità tecnica, ha reagito con orgoglio, rimontando e imponendosi al tie-break dopo oltre due ore di battaglia.

Nonostante la sconfitta, Cuneo esce dal campo tra gli applausi del suo pubblico, conquistando un punto che può pesare molto nella corsa salvezza. La grinta e la determinazione dei biancoblù hanno emozionato i tifosi, che hanno sostenuto la squadra fino all’ultimo pallone.

Un match da ricordare, un concentrato di energia e passione che racconta tutta la bellezza del volley.

Riviviamo insieme i momenti più spettacolari con gli highlights di MA Acqua S. Bernardo Cuneo – Gas Sales Bluenergy Piacenza.