Segna Pavlovic, poi Maignan para un rigore: Milan-Roma 1-0

MILANO (ITALPRESS) - Lo scontro diretto va al Milan: la Roma perde la vetta e torna a casa con dei rimpianti. Finisce 1-0 a San Siro ma è stata una partita ricchissima di occasioni quella tra i due allievi di Giovanni Galeone, ricordato oggi dallo stadio di Milano nel giorno della sua scomparsa. La squadra di Gasperini domina la prima mezz'ora di gioco e sbaglia un rigore con Dybala all'81'. Quella di Allegri si accende nel finale del primo tempo col gol decisivo di Pavlovic e sfiora più volte il raddoppio, andando ad agganciare Roma e Inter, al secondo posto della Serie A, a una lunghezza dal Napoli capolista.Ai punti i primi round vanno ai giallorossi. Pronti, via e Cristante spaventa Maignan dopo un rinvio sbagliato del portiere rossonero. Al 10' Ndicka sfiora il palo con un colpo di testa, mentre al 17' è Dybala ad andare vicino all'1-0: De Winter sbaglia la lettura, ma l'esterno dell'argentino è fuori misura. Non appena salta il meccanismo di duelli in casa Roma, il Milan sblocca il risultato. Merito di Rafa Leao che guida la transizione e serve a rimorchio Pavlovic che in area fa 1-0 al 39'. Stesso copione al 45': Bartesaghi riceve da Leao e scarica in area per Fofana, che spreca un rigore in movimento.Il secondo tempo riparte come è finito il primo. Con un Milan arrembante e una Roma scossa. Svilar dice no da distanza ravvicinata a Nkunku, poi si ripete su una conclusione di Leao deviata da Mancini. Nel novero di occasioni rossonere anche un palo colpito nella mischia da Nkunku sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Gasperini capisce il momento ed effettua due cambi: fuori El Aynaoui (ammonito) e Soulè; dentro Pellegrini e Bailey. La scossa però non c'è. E il Milan sfiora il raddoppio al 68': Hermoso prima rimette in gioco una palla pericolosa in area, poi è decisivo nel salvataggio sulla linea sul tiro a botta sicura di Leao. La Roma ha la grande occasione del pareggio all'81': Fofana devia col braccio in area un calcio di punizione di Pellegrini. L'arbitro Guida indica il dischetto e dagli undici metri Maignan ipnotizza Dybala, che sbaglia il suo primo penalty in maglia giallorossa e chiede il cambio per un sospetto problema fisico. E' l'ultima immagine di una partita che affolla ulteriormente i piani alti: Napoli capolista a quota 22, seguita a una lunghezza di distanza da Inter, Milan e Roma.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).