Manta, la sindaca Casale replica alle minoranze: "Non c’è alcun malessere, ma un Comune che funziona, cresce e investe sul futuro”

Riceviamo e pubblichiamo la replica della sindaca di Manta, Ivana Casale, ai gruppi di minoranza Manta Futura e Rinnovamento nella Tradizione 3.0 che avevano tracciato secondo loro fonti un malcontento tra i dipendenti comunali, prossimi a lasciare i propri incarichi (leggi qui la notizia pubblicata lo scorso 31 ottobre).

(Ivana Casale, sindaca di Manta)

"Leggo con stupore, ma neanche troppo, e con rammarico, ma oramai mi sono abituata, le affermazioni diffuse dai gruppi di minoranza “Manta Futura” e “Rinnovamento nella Tradizione 3.0”, che continuano a dipingere un quadro conforme, forse, ai loro desideri, ma del tutto estraneo alla realtà dei fatti circa la situazione del Comune di Manta e dei suoi dipendenti. Infastidite dal grande lavoro svolto e dagli incontestabili risultati ottenuti da questa amministrazione, le minoranze, divenute oramai un’unica cosa, fanno quello che normalmente fa chi non ha argomenti: passano agli attacchi personali, dicendo menzogne.

La verità sui dipendenti comunali.

È noto a tutti che nel Comune di Manta esistevano problemi riguardanti il personale. Problemi irrisolti che esistevano già durante la precedente amministrazione e che erano motivo di malumori e di malessere. Ed è falso dire che l’attuale Sindaco ed alcuni amministratori della attuale Giunta ne fossero anch’essi responsabili in quanto parte della precedente Giunta. Basti ricordare, ma la memoria quando conviene si ritrae, che l’attuale Sindaco e altri due assessori si dimisero da assessori della Giunta Vulcano proprio a causa anche dell’incapacità dell’allora Sindaco di affrontare correttamente e risolvere i problemi del personale. Oggi, ben diversamente da quanto detto dalla minoranza, e come già ben chiarito nella risposta ufficiale all’interpellanza, il Comune di Manta non vive alcuna “emorragia di personale”, ma semplicemente un ricambio fisiologico del tutto normale per enti delle sue dimensioni. Anzi, a fronte di due dipendenti (uno a tempo pieno ed uno part time al 50%) che hanno scelto di cambiare il loro percorso professionale, sono stati assunti due dipendenti a tempo pieno di grande esperienza e competenza. Le sostituzioni ed i cambi di ruolo che ci sono stati dipendono da motivi di funzionalità ed efficienza degli uffici, oltre che da scelte personali e professionali, spesso legate a esigenze familiari od opportunità di crescita, tutte gestite nel rispetto delle persone e della legge, garantendo la continuità dei servizi e l’attenzione al benessere dei lavoratori. Non solo, proprio al fine di rafforzare gli uffici, l’amministrazione ne ha già previsto la riorganizzazione anche con nuove assunzioni tanto da rendere la macchina comunale ancora più efficiente.

Mentre le minoranze cercano pretesti per fare una sterile polemica, che può costituire un grave vulnus per il Comune, l’amministrazione comunale è concentrata sulle cose da fare, che sono molte, anche tenuto conto dell’eredità disastrosa ricevuta. In poco più di un anno, Manta ha ottenuto importanti finanziamenti e realizzato interventi visibili e strategici per la comunità:

• Riqualificazione dei parchi cittadini, con la maggior parte delle aree verdi già rimesse a nuovo, restituite ai mantesi più curate, accessibili e vivibili.

• Contributo di 480.000 euro per il nuovo asilo nido, un’opera fondamentale per le famiglie, che sarà completata nella primavera 2026.

• Finanziamento di circa 100.000 euro per la realizzazione di un percorso ciclo-turistico che collegherà il Castello di Manta con quello di Verzuolo, valorizzando il nostro territorio e promuovendo il turismo sostenibile.

• Contributo di circa 600.000 euro per la riqualificazione dell’edificio delle ex scuole elementari e del Parco Maero, un intervento che restituirà alla comunità spazi rinnovati, funzionali e di grande valore sociale.

• Contributo di 157.000 euro per la riqualificazione e l’efficientamento del sito per l’accoglienza dei lavoratori stagionali.



Questi sono risultati tangibili, ottenuti grazie alla capacità di progettare, di cogliere opportunità di finanziamento e di amministrare con visione e concretezza.



L’Amministrazione comunale continuerà a lavorare con trasparenza e determinazione, nell’unico interesse che la guida: la crescita e il benessere della comunità di Manta. Riteniamo che i cittadini meritino informazioni vere e una politica che guardi avanti, non, ripeto, sterili polemiche e disfattismo.

I fatti, le opere e i risultati dimostrano che Manta è un Comune vivo, dinamico e in crescita. E continueremo su questa strada, con serietà e responsabilità, come abbiamo fatto sin dal primo giorno.



Infine mi preme dire che tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione ed al grande impegno della Segreteria Comunale e dello splendido personale del Comune che sta cooperando nel migliore dei modi per la realizzazione dei progetti in cantiere, anche se sempre più numerosi ed impegnativi per tutti.

Una gran bella squadra! Grazie!"

Il Sindaco di Manta Ivana Casale