Straordinaria Valentina Gemetto: per la seconda volta Campionessa d’Italia 10 km su strada

A consegnare la maglia Alessio Piscini, vicepresidente vicario della Federazione Italiana di Atletica Leggera, in un tripudio di applausi. A Prato, una straordinaria Valentina Gemetto ha riconfermato ieri, domenica 2 novembre, il titolo di Campionessa d'Italia per il secondo anno consecutivo sulla 10 km su strada.



Mezzofondista, l’atleta roccabrunese lo scorso anno aveva già conquistato l’oro ai Campionati Italiani di 10 km su strada. Successi poi anche quest’anno, con già altre due medaglie ricevute: bronzo ai campionati italiani assoluti indoor, 3000 m piani, ed argento ai campionati italiani di corsa campestre.



Ieri l’emozione delle emozioni, con la riconferma a Campionessa Italiana. Il ritmo e la concentrazione, in una gara non facile da gestire partendo da favorita. Un percorso pieno di curve, soprattutto nell’ultima parte:



“Vincere non è mai facile - commenta la Gemetto - riconfermarsi non è scontato. La strada è lunga, ma questo e' un tassello al posto giusto!”



Il suo pensiero va a chi è sempre al suo fianco, alla sua famiglia ed a tutte le figure e sponsor che la seguono e la supportano, con un pensiero speciale per i suoi piccoli atleti dell’ASD Villar sempre pronti a fare il tifo.