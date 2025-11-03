Bra: i Fratini invitano all’adorazione eucaristica per l’VIII Centenario del Transito di san Francesco

Il Convento e la chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Bra

Da 800 anni un seme che continua a portare frutto. I Frati cappuccini di Bra invitano all’adorazione eucaristica per l’VIII Centenario del Transito di san Francesco, che richiamerà meditazioni di pace, fraternità e custodia del creato, valori che il Poverello di Assisi ha insegnato al mondo con la sua vita e il suo esempio.

L’appuntamento per i fedeli è giovedì 6 novembre, alle 20.45, nella cappella di padre Angelico, con entrata dalla portineria del Convento di Santa Maria degli Angeli (piazza XX Settembre, 42), a Bra.

L’inizio ufficiale dell’VIII Centenario sarà celebrato alla Porziuncola, Assisi il 10 gennaio 2026, luogo in cui Francesco esalò l’ultimo respiro e da cui diede vita alla sua eredità spirituale.

Le celebrazioni per questo anniversario sono un invito a tornare alle radici della spiritualità francescana, a riscoprire il valore della vita e della morte alla luce del Vangelo, a lasciarsi interpellare da una testimonianza che continua a parlare dopo otto secoli.