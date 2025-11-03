Ceva, le luminarie natalizie saranno installate anche nelle frazioni

Prosegue il ciclo di incontri tra l'Amministrazione comunale di Ceva ed i commercianti, in vista dei prossimi eventi in calendario, in particolare il Dicembre Cebano ed il Natale Cebano.

“Si tratta di un percorso di coinvolgimento degli attori del territorio – evidenzia l'assessore alle Manifestazioni Luca Prato – sulle iniziative pensate per l'ultima parte dell'anno. Un percorso che già coinvolge attivamente la Sezione As.Com. Di Ceva e l’Associazione Botteghe Cebane. Abbiamo in programma alcune novità che si inseriscono su un impianto di proposte già rodato e speriamo il più possibile coinvolgente, per i cebani e per i visitatori della nostra città”.

Il primo segno tangibile dell'incedere delle festività natalizie sarà visibile il primo dicembre, con l'installazione delle luminarie: “Grande novità di quest'anno – spiega l'assessore Prato – sarà il posizionamento delle luci natalizie anche nelle frazioni, per valorizzare i nuclei frazionari. Ci sarà il tradizionale trenino nel Centro storico, grazie al prezioso appoggio del Banco Azzoaglio. E - in collaborazione con il Comune di Perlo - tornerà anche il “Christmas Tractor”, il raduno di trattori che proporranno un suggestivo allestimento natalizio: l'iniziativa è in programma sabato 13 dicembre, nella settimana dedicata alla Fiera di Santa Lucia, tradizionale evento per il quale siamo già al lavoro”.

Nei prossimi giorni proseguiranno gli incontri con i commercianti e si continuerà a costruire il programma degli eventi in attesa del Natale.