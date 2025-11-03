"Le parole contano": per dire no alla violenza si parte in famiglia

Prima settimana di eventi per “Giornate Viola” 2025, la rassegna annuale promossa da Associ&rete insieme a scuole, biblioteche, associazioni, comuni, artisti, autori e in collaborazione con numerosi enti del territorio, che propone una serie di eventi diffusi dedicati alla sensibilizzazione sui temi del rispetto, della gentilezza e della non violenza.

Quest’anno il focus è sulla parola: nasce la campagna di sensibilizzazione “Le parole contano” - creata con la magistrale cura e creatività dello studio HelloBarrio - una vera e propria azione di teasing urbano che tappezzerà le strade di Alba e Bra con messaggi e parole raccolte dai cittadini e dalle scuole.

Nella settimana che parte dal 3 al 9 novembre, saranno questi gli appuntamenti:

● Il 4 novembre a Vezza d’Alba si terrà “Costruiamo gentilezza… insieme”, un’iniziativa pensata per bambini e ragazzi con disabilità. L’incontro, organizzato in collaborazione con l’Associazione S.I.AGRI del Consorzio socio-assistenziale, unirà arte e racconti per stimolare buone relazioni e creare legami giocando con la gentilezza. L’attività si svolgerà presso la Scuola dell’Infanzia di Vezza d’Alba, in Piazza San Carlo 1 bis, dalle 9 alle 12.

● Sempre il 4 novembre, ad Albaretto della Torre, si svolgerà “Resté: un invito al dialogo attraverso l’arte”, un incontro ispirato al libro “Resté. Percorsi ed esperienze d’arte contemporanea nelle Langhe” di Davide Vero e Valerio Pennasso.

L’iniziativa, ospitata all’interno della Chiesa dell’Immacolata in via Castello, propone una riflessione sul dialogo, sulla relazione e sulla cura del territorio attraverso l’arte, con la partecipazione degli autori e dei Magog per una lettura animata. Al termine è prevista una merenda per tutti, per valorizzare i prodotti locali e la socialità. L’appuntamento è dalle 16.30 alle 17.30.

● Il 7 novembre a Priocca la Biblioteca civica “A. Arbucci” ospiterà l’evento “Il grigio non è solo grigio”, un pomeriggio di letture e laboratorio creativo a cura dell’arteterapeuta Desirée Cordero. Partendo dall’albo illustrato “C’è un sasso per te” di Mary Lyn Ray, i bambini rifletteranno sul significato del colore grigio e sulle trasformazioni interiori, creando insieme un “fiume di colori” su un grande rotolo di carta. L’incontro inizierà alle ore 16.15.

Il programma completo degli eventi, con luoghi, orari e aggiornamenti, al link: https://tinyurl.com/Giornate-Viola