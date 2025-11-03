Savigliano: "Chi ha la carta d'identità cartacea la sostituisca"

Addio alla carta d’identità cartacea. Dal 3 agosto 2026 non sarà più valida: dovrà essere sostituita con il documento d'identità elettronico. Per questo il Comune di Savigliano invita chi non abbia ancora effettuato il passaggio a procedere fin da subito alla sostituzione.

«A stabilire questo cambiamento – spiegano dal Municipio – è un regolamento europeo, che impone l’adozione di documenti d’identità elettronici (più sicuri) in tutta l’Unione Europea. Il documento elettronico contiene un microchip contactless con dati biometrici e la cosiddetta “Mrz – Machine Readable Zone”, una stringa leggibile anche dai sistemi automatici di controllo. È considerato molto più sicuro e difficilmente falsificabile rispetto al formato cartaceo».

Chi non ha ancora effettuato il passaggio può richiedere la Cie presso l’ufficio anagrafe del Comune di residenza – previa prenotazione – oppure, per i cittadini residenti all’estero, presso il Consolato italiano competente. Per completare la richiesta servono una fototessera recente, il codice fiscale e il documento attuale. Il costo è di 22 euro ed i tempi di consegna sono di circa sei giorni lavorativi, necessari alla stampa centralizzata da parte dell’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato.



